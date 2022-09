Spieler ergattert fast ein Dutzend Grafikkarten zum Preis von einer - zu schön, um wahr zu sein?

Die Kurse für Kryptowährungen wie Ethereum liegen viel niedriger als noch vor einem Jahr, das Mining mit Gaming-Grafikkarten ist dadurch deutlich weniger lukrativ geworden. Im Zuge dessen will ein Spieler jetzt ganze elf Geforce RTX 3070 aus einem Mining-Rig zum Preis von einer bekommen haben - kann da wirklich etwas dran sein?

Es handelt sich mit Ausnahme von zwei Modellen um Grafikkarten des Herstellers EVGA, wie auf dem Foto im unten verlinkten Reddit-Beitrag zu sehen ist. Sie sind auf zwei Mining-Rigs aufgeteilt, die den Ersteller des Beitrags laut eigener Aussage zusammen 550 US-Dollar gekostet haben.

Zur Erklärung für den extrem niedrigen Preis (dazu gleich mehr) gibt der Reddit-Nutzer in einem späteren Kommentar an, dass der ursprüngliche Besitzer aufgrund der sinkenden Krypto-Kurse kaum noch Profit mit der Mining-Hardware gemacht habe und vermutlich nicht wusste, welchen Wert er da hatte oder dass es ihm schlicht egal gewesen sei.

Ein Schnäppchen sondergleichen - aber wo ist der Haken?

Mit Blick auf die Preise hierzulande kostet eine gebrauchte Geforce RTX 3070 bei Ebay momentan alleine ungefähr 450 bis 500 Euro. Zieht man die 50 Dollar ab, die der Käufer für die Lieferung zu ihm nach Hause auf den verhandelten Preis oben drauf gelegt haben will, hat er hier also fast elf GPUs zum Preis von einer bekommen.

Das ruft nachvollziehbarerweise in den Kommentaren Skepsis hervor. Schaut man sich den Account des vermeintlichen Käufers an, passt aber zumindest ein Fake-Beitrag für Aufmerksamkeit und das Karma-System von Reddit nicht so Recht ins Bild. Immerhin wird er bereits seit Jahren für typische Reddit-Beiträge wie Memes oder Tipps beim Bau eines neuen Gaming-PCs genutzt.

Ebenfalls ein häufig anzutreffender Kommentar: Es muss sich um Diebesgut handeln. Das verneint der Ersteller des Beitrags, indem er betont, dass der Verkäufer sauber gewesen sei, ergänzt um den Hinweis, dass er noch einen ganzen Raum voller anderer Grafikkarten wie GTX 1660er und RTX 3060er besessen habe.

Sollten Spieler überhaupt ausrangierte Mining-Hardware kaufen?

Ebenfalls ein denkbarer Haken: Die Grafikkarten könnten durch den intensiven Einsatz als Mining-Hardware Schaden genommen haben oder zumindest in einem schlechteren Zustand sein als wünschenswert. Grundsätzlich funktionsfähig sind sie laut Käufer, der angibt, jedes einzelne Modell getestet zu haben. Sie seien nur sehr staubig gewesen und hätten etwas Reinigung gebraucht.

Eine Verschlechterung des Zustands durch intensives Mining ist zwar möglich, wobei dadurch vor allem den Videospeicher stark beansprucht wird. Grundsätzlich kann aber selbst eine GPU, die ein Jahr oder länger intensiv für das Schürfen von Kryptowährungen genutzt wurde in Spielen weiterhin tadellos ihren Dienst verrichten.

Ob der Reddit-Beitrag echt ist, es sich um Diebesgut handelt oder um kaum noch brauchbare Mining-Karten, werden wir wohl nie sicher erfahren, aber was haltet ihr für die wahrscheinlichste Antwort? Schreibt es gerne in die Kommentare!