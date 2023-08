Nach HD-Fotos sind nun die Videos dran: WhatsApp erhält neue Funktion - allerdings gibt es einen Haken

(Bild: WhatsApp)

Erst vor kurzem hat WhatsApp eine neue Funktion für den Versand von hochauflösenden Bildern ausgerollt. Sie erlaubt es den Nutzern, Bilder in einer maximalen Auflösung von etwa 20 Megapixeln zu versenden. Dabei handelt es sich um ein Feature, auf das unser Redakteur Linh lange gewartet hat. Warum, könnt ihr hier nachlesen:

Endlich! Auf dieses Foto-Feature von WhatsApp habe ich seit Jahren gewartet

Nach einer kurzen Wartezeit ist das Feature nun auch für den Versand von Videos verfügbar - allerdings deutlich beschnittener als das HD-Fotos-Feature.

HD-Versand ist wirklich nur HD

So prüft ihr, ob ihr das Feature schon habt: Die neue Funktion wird aktuell an alle Nutzer von WhatsApp ausgerollt. Ihr könnt selber prüfen, ob ihr sie schon habt, indem ihr ein Video versendet. Vor dem Abschicken solltet ihr ein HD-Symbol am oberen Bildschirmrand sehen.

Zur Auswahl gibt es zwei Qualitätsstufen:

Standardqualität: 848 x 480

HD-Qualität: 1.280 x 720

Die Einschränkung: Wie ihr sehen könnt, ist maximal eine 720p-Auflösung möglich. Das ist dennoch mehr als die doppelte Auflösung als 480p. Da die meisten Handy-Videos heute in 1080p oder höher aufgenommen werden, ist also trotzdem ein Qualitätsverlust zu erwarten.

Meta hat hier wohl in 720p den besten Kompromiss zwischen Dateigrößen und Auflösung gesehen. Bevor ihr auf Versenden tippt, wird euch neben der Qualitätseinstellung außerdem die Dateigröße angezeigt.

Meinung des Redakteurs Duy Linh Dinh: Die neue Möglichkeit, HD-Fotos zu versenden, ist für mich eines der besten Features, die WhatsApp in letzter Zeit bekommen hat. Ich versende oft Bilder und musste diese immer vorher auf Google Drive hochladen, da die Qualität über WhatsApp einfach so schlecht war. Das kann ich mir nun sparen. Bei den HD-Videos sieht es schlechter aus. Ich denke für viele reicht eine Qualität von 720p aus, allerdings wäre wenigstens 1080p wünschenswert gewesen. Vielleicht kommt das in einem zukünftigen Update? Bis dahin werde ich Videos wohl weiter auf Google Drive hochladen.

Wie findet ihr das neue Update für WhatsApp? Reicht euch eine Auflösung von 720p? Oder hättet ihr euch 1080p gewünscht? Schreibt es uns in die Kommentare!