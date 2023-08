WhatsApp: Neue Funktion für Gruppenchats ist da - sinnvolles Feature oder komplett überflüssig?

Top oder Flop: WhatsApp bekommt (schon wieder) eine neue Funktion spendiert, die's wirklich gebraucht hat - oder eher nicht? (Bild-Quellen: WhatsApp; Tumisu über Pixabay)

Das Wichtigste auf einem Blick

Neue WhatsApp-Funktion für Gruppenchats : WhatsApp hat eine neue Funktion eingeführt, mit der ihr Gruppenchats ohne manuelle Namensvergabe erstellt.

: WhatsApp hat eine neue Funktion eingeführt, mit der ihr Gruppenchats ohne manuelle Namensvergabe erstellt. Automatische Namensgebung : Die neue Funktion erstellt den Gruppennamen basierend auf den Namen der Mitglieder.

: Die neue Funktion erstellt den Gruppennamen basierend auf den Namen der Mitglieder. Einschränkungen: Automatisch benannte Chatgruppen sind auf sechs Teilnehmer begrenzt - aber: Ist diese Funktion sinnvoll oder eher Unfug?

Chat-Gruppen erstellen, ohne diesen einen Namen zu geben? Das war auf der beliebten Messaging-Plattform WhatsApp bisher nicht möglich.

Ab sofort schon!

Bekannt gegeben wurde die neue Funktion von Mark Zuckerberg persönlich - und zwar über seine Facebook- und Instagram-Auftritte, in denen der CEO von Meta schreibt:

»WhatsApp-Gruppen nach den Gruppenmitgliedern zu benennen, macht vieles einfacher. Vor allem, wenn ihr keine Lust habt, euch einen eigenen Namen [für die Gruppe] auszudenken.«

Das Social-Media-Posting Zuckerbergs zur neuen Funktion: In seinem Beispiel heißen die beiden Mitglieder der WhatsApp-Gruppe Rocco und Li-Chen - entsprechend heißt die Gruppe »Rocco & Li-Chen«.

Wie funktioniert die neue WhatsApp-Funktion?

Wie der Meta-Chef in seinem Posting schreibt, wird es künftig nicht mehr nötig sein, sich einen Namen für neu gegründete WhatsApp-Gruppen zu überlegen. Stattdessen setzt sich der Gruppenname automatisch aus den Namen der Gruppenmitglieder zusammen.

So könnte ein Gruppenchat beispielsweise »Yakko & Wakko & Dot & Dr. Otto von Scratchansniff« heißen, weil sich diese vier User in der Gruppe befinden.

Was bringt die neue Gruppenchat-Funktion? Nützlich ist eine solche Funktion etwa dann, wenn ihr mehrerer Chat-Gruppen mit ähnlichen oder gleichlautenden Namen angehört. Praktisch kann diese Funktion auch sein, wenn ihr schnell eine kleinere Gruppe aufmachen wollt, in der alle Mitglieder ohnehin eng miteinander vernetzt sind. Zum Beispiel bei Familien- oder Freundesgruppen.

Weitere Details zu der neuen Funktion wurden bisher leider nicht publik gemacht. Allerdings schweigt das Internet nicht über die neue Funktion – wie wir euch nachstehend zeigen.

Weitere Details zur neuen Gruppenchat-Funktion

Es gibt eine Grenze: Laut TechRadar sollen die neuen, automatisch benannten Chatgruppen auf eine Teilnehmerzahl von sechs Personen beschränkt sein. Zum Vergleich: Eine handelsübliche WhatsApp-Gruppe kann eine maximale Teilnehmeranzahl von 1.024 Mitgliedern beheimaten.

Welche Namen werden angezeigt? Welcher Gruppenname euch angezeigt wird, soll abhängig davon sein, unter welchem Namen ihr eure Kontakte abgespeichert habt. Wenn ihr, um beim Beispiel von oben zu bleiben, »Yakko & Wakko & Dot & Dr. Otto von Scratchansniff« nicht unter diesen Namen, sondern als »Harpo & Groucho & Chico & Gummo« abgespeichert habt, dann heißt eure Gruppe entsprechend – also: »Harpo & Groucho & Chico & Gummo«.

Was ist mit unbekannten Teilnehmern? Und wenn ihr einer Gruppe mit Mitgliedern beitretet, deren Kontaktdaten ihr nicht abgespeichert habt? In dem Fall soll euch kein Name angezeigt werden. Stattdessen bekommt ihr die Rufnummer der entsprechenden Person zu sehen. Das sähe dann zum Beispiel so aus: »Yakko & Wakko & Dot & 089 555 666 049«

Ab wann ist die neue Gruppenchat-Funktion verfügbar?

Wie The Verge schreibt, soll die neue Funktion derzeit an WhatsApp-Nutzer weltweit verteilt werden - unabhängig davon, ob ihr WhatsApp auf Android- oder Apple-Handys verwendet. Auch in der Web-Version und auf dem Mac-Betriebssystem dürfte die Funktion verfügbar sein. Bis euch die Funktion erreicht, könnten allerdings noch ein wenig Zeit vergehen, denn das Unternehmen plant, die neue gruppenzentrierte Funktion in den nächsten Wochen weltweit einzuführen.

Was wir uns aber wirklich fragen: Ist die neue Gruppenchat-Funktion der absolute Bringer, oder kann das weg? In diesem Sinne: Nehmt gerne an unserer Umfrage gleich hier unten teil!

Übrigens: Der beliebte Messaging-Dienst WhatsApp fällt in jüngster Vergangenheit wiederholt mit neuen Funktionen auf - darunter eine KI-Unterstützung oder ein Foto-Feature.

Ist die Funktion bereits über euren WhatsApp-Account verfügbar - oder müsst ihr auf die neue Funktion noch warten? Freut ihr euch über die neue Funktion, oder findet ihr das Feature absolut unnötig? Oder ist euch diese neue Funktion gänzlich egal? Welche würdet ihr euch für zukünftige Versionen von WhatsApp wünschen? Schreibt uns dazu gerne in unsere Kommentare.