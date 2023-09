Dieses beliebte Telegram-Feature kommt jetzt auch für WhatsApp

Das neue WhatsApp-Update bringt eine bekannte Telegram-Funktion zum Messenger. (Quelle: Meta)

Der wohl beliebteste Messenger-Dienst WhatsApp hat ein neues Update für Android und iOS bereitgestellt, welches ein großes neues Feature einführt.

Die Funktion gibt es bereits seit geraumer Zeit bei Telegram und wird nach einer Testphase in einzelnen Ländern weltweit freigegeben. Profitieren sollen vor allem Unternehmen und bekannte Einzelpersonen.

Die Rede ist von den WhatsApp Channels - zu deutsch: WhatsApp Kanäle -, die ihr in der jüngsten Version des Messenger aufgespielt bekommt.

WhatsApp Channels: So funktionieren die neuen Kanäle

Wie der zugehörige Mutterkonzern Meta in einer Pressemitteilung erklärt, soll mit den WhatsApp-Channels der privateste Broadcast-Dienst überhaupt entstehen.

Wenn ihr die Whatsapp-Kanäle nutzen wollt, findet ihr sie ab sofort im Reiter Aktuelles . Unterhalb der bekannten Statusmeldungen könnt ihr dann nach den für euch interessanten Channels suchen; die bereits abonnierten werden hingegen mit der jeweils jüngsten Meldung angezeigt.

Die Kanäle selbst lassen sich für Nutzer nach Land filtern, zudem könnt ihr diese nach Aktivität oder Beliebtheit sortieren.

Sobald ihr einen Kanal ausgewählt habt, könnt ihr diesen im Anschluss abonnieren und die bereits veröffentlichten Meldungen anzeigen lassen.

So sieht ein Kanal in WhatsApp aus.

Zudem erlaubt es Whatsapp Channels, auf die jeweiligen Nachrichten wie im regulären Chat per Emoji zu reagieren - für die registrierten Unternehmen ist das natürlich willkommenes Feedback zu den Meldungen. Welche Nutzer in welcher Form reagiert haben, wird allerdings nicht öffentlich gemacht.

Die Kanalnachrichten lassen sich auch problemlos an die regulären Chats und Gruppen weiterleiten; am unteren Ende der weitergeleiteten Nachricht führt via Kanal ansehen ein Link zurück zur Quelle.

Wie WhatsApp verspricht, sollen die Features in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden - welche Funktionen hinzugefügt werden sollen, ist allerdings nicht bekannt. Bleibt zu hoffen, dass damit nicht die Einblendung von Werbung gemeint ist, über die es seit Kurzem Gerüchte gibt:

WhatsApp Channels ist da - was haltet ihr vom neuen Kanal-Feature des Messengers? Ist das etwas, was ihr schon bei Telegram aktiv genutzt habt oder werdet ihr euch die Kanäle erst hier ansehen? Wäre ein GameStar-Channel für euch interessant? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!