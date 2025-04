WhatsApp: Neue Einstellung schützt eure Chats und Medien – So aktiviert ihr sie

Zukünftig könnt ihr bestimmte WhatsApp-Chats zusätzlich absichern, um eure Medien und Nachrichten zu schützen.

Seit längerem bietet WhatsApp eine Option an, Nachrichten nur zur einmaligen Ansicht zu verschicken. Damit werden gesendete Fotos, Videos oder Sprachnachrichten nach dem erstmaligen Öffnen automatisch beim Empfänger entfernt.

Zukünftig steht WhatsApp-Nutzern eine weitere Option zur Verfügung.

Das ist passiert: In der aktuellen Beta von WhatsApp wird eine erweiterte Datenschutz-Funktion für den Chat getestet, das berichtet WABetaInfo. Sie soll Nutzern mehr Kontrolle über Chats geben.

Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert. Ihr könnt sie für bestimmte Einzel- und Gruppenchats aktivieren. Sobald ihr das macht, hat das die folgenden Auswirkungen für den ausgewählten Chat:

Andere Teilnehmer können den Chat nicht mehr außerhalb von WhatsApp exportieren . Die Option wird von WhatsApp für diesen Chat blockiert.

. Die Option wird von WhatsApp für diesen Chat blockiert. Fotos und Videos werden nicht mehr automatisch in der Galerie des Handys gespeichert. Sie verbleiben also in WhatsApp und werden nicht lokal gespeichert.

Teilnehmer von Chats werden automatisch benachrichtigt, wenn ein Nutzer die Funktion aktiviert.

Es gibt allerdings auch Einschränkungen. So bleibt es weiterhin möglich, einzelne Nachrichten innerhalb WhatsApps weiterzuleiten. Auch Screenshots werden von WhatsApp nicht unterbunden, sodass Inhalte auch über diesen Umweg gespeichert werden können.

Wählt den Einzel- oder Gruppenchat aus, für den ihr die Einstellung vornehmen möchtet. Öffnet das Menü des Chats. Wählt hier »Advanced Chat Privacy« aus (die deutsche Übersetzung ist noch nicht bekannt, könnte aber etwa »erweiterter Datenschutz für Chats« heißen). Aktiviert den erweiterten Schutz.

Jeder Teilnehmer des Chats wird daraufhin informiert.

Aber Achtung: Bisher ist die neue Option nur in der Beta verfügbar. In der Regel dauert es aber nicht lange, bevor neue Funktionen an alle Nutzer ausgeliefert werden.

Mit der neuen Funktion treibt Meta Bemühungen voran, die Datenschutz-Optionen bei WhatsApp auszubauen.

Nun ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von der neuen Option? Würdet ihr sie bei bestimmten Chats aktivieren oder haltet ihr sie für überflüssig? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.