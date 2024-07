WhatsApp: Bald könnt ihr eine Nachricht einfach doppeltippen, um Zeit zu sparen

Die neue Whatsapp-Funktion kennen wir von Instagram. (Bild: Meta)

WhatsApp bekommt bald eine neue Funktion, die im jüngsten Beta-Build der Messenger-App entdeckt wurde: Doppeltippen, um Nachrichten zu liken.

Darum ist das wichtig: Aktuell müsst ihr in WhatsApp eine Nachricht mit eurem Finger gedrückt halten und dann eine Reaktion auswählen, um sie zu liken. Mit dieser neuen Funktion spart ihr euch etwas Zeit.

Im Detail: Zukünftig werdet ihr zu jeder Nachricht schnell eine Reaktion hinzufügen können, indem ihr sie einfach doppeltippt. Als Standardreaktion wird dann immer das Herz-Emoji verwendet.

Die Funktion kennen wir schon einem anderem Meta-Dienst: Instagram. In der Social-Media-App könnt ihr diese Funktion schon verwenden, sowohl bei Beiträgen als auch bei Direktnachrichten.

Um ein anderes Emoji als Reaktion auszusuchen, müsst ihr dennoch die Nachricht gedrückt halten.

Es gibt aber einen kleinen Wermutstropfen: In der jüngsten Beta gibt es noch keine Möglichkeit, das neue Feature zu deaktivieren und es ist anzunehmen, dass das auch bei der Veröffentlichung für alle so bleiben wird. Es kann also zu versehentlichen Eingaben kommen, wenn ihr durch eure Nachrichten scrollt.

Mehr zu WhatsApp WhatsApp: So wechselt ihr die Schriftart von Marten Neelsen

Wann erscheint das Update? Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Weil das Feature gerade in der Beta-Version von WhatsApp getestet wird, dürfte es in den kommenden Wochen oder Monaten erscheinen. Aktuell wird es nur auf Android getestet, weshalb es womöglich erst etwas später für iOS erscheinen könnte.