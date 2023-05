WhatsApp bekommt endlich ein Feature, auf das wir alle gewartet haben

Ein Grund zur Freude: Bald kann man in WhatsApp gesendete Nachrichten editieren. (Quelle: adobe.stock)

Manchmal schreiben wir in WhatsApp missverständliche Nachrichten oder die Autokorrektur hat den Sinn des Satzes mal wieder komplett verdreht. In anderen Nachrichtenapps ist das Ausbessern kein Problem, in WhatsApp geht das nicht.

Damit ist bald Schluss, denn WhatsApp reicht mit dem nächsten Update ein Feature nach, das sich viele von euch gewünscht haben dürften: Gesendete Nachrichten bearbeiten.

Gesendete Nachrichten editieren: So geht’s

Bis jetzt hat man nur die Möglichkeit, eine gesendete Nachricht zu löschen und sie korrigiert noch einmal neu abzuschicken. Mit dem Editieren-Feature lassen sich Nachrichten zukünftig direkt bearbeiten.

Dazu müsst ihr nur den Finger auf die Nachricht von euch halten, die ihr bearbeiten wollt und im Dropdown-Menü die entsprechende Option wählen - und schon dürft ihr Fehlerkorrektur betreiben.

Der Haken: Das funktioniert bis maximal 15 Minuten, nachdem ihr die Nachricht abgesendet habt.

Die Nachricht wird dann mit dem Label edited oder bearbeitet versehen, sodass der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin sieht, dass der Text verändert wurde. Eine dedizierte Historie, was geändert wurde, gibt es nicht.

Wann kommt das Feature?

WhatsApp spricht davon, dass das Editieren von Nachrichten in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt wird. Wann genau wir das Feature erhalten werden, ist unbekannt.

Übrigens bekommen Android-Smartwatches bald eine native WhatsApp-App. Einen wissenswerten Guide zum Datenschutz des Nachrichtendienstes, findet ihr hier:

Abgeschickte Nachrichten editieren in WhatsApp kommt endlich als Feature. Das hätte in der Vergangenheit sicher mit einigen Missverständnissen aufgeräumt. Gehört ihr zu den Leuten, die das in Zukunft nutzen werden? Ist WhatsApp überhaupt der Kanal zum Austauschen mit Familie und Freunden für euch oder nutzt ihr eine andere App? Schreibt es gerne in die Kommentare.