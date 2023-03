Wie lange nutzt ihr schon WhatsApp? Viele von euch sind sicher seit über zehn Jahren auf WhatsApp unterwegs. Immerhin ist der Messenger seit 2009 auf dem Markt und hat damals SMS beinahe komplett abgelöst.

Würdet ihr heute mal eure ganzen Gruppenchats durchschauen, dann findet ihr bestimmt noch Gruppen mit alten Klassenkameraden, Kollegen oder Gruppen für Geburtstage und Geschenke. Mit diesem überflüssigen Datenmüll soll angeblich bald Schluss sein, denn laut Informationen, die wabetainfo.com vorliegen, soll bald ein Update kommen, dass Gruppen nach einiger Zeit automatisch löscht. So zumindest der erste Verdacht.

Der neue Urlaubs-Modus hingegen ist mehr als nur ein Gerücht. Was es mit dieser Funktion auf sich hat, erfahrt ihr hier:

Neues WhatsApp-Update mit Urlaubs-Modus ist da

Nie wieder veraltete Gruppen

Das neue WhatsApp-Feature soll »Expiring Groups« (Auslaufende Gruppen) heißen. Laut WABetaInfo wird die neue Funktion über die Einstellungen in Gruppenchats verfügbar sein. Demnach kann der Gruppe-Admin einen Zeitraum beziehungsweise ein Enddatum festlegen, um den Gruppenchat endgültig zu löschen.

Dabei werdet ihr, wie von WhatsApp bereits gewöhnt, die Auswahl haben den Chat nach einem Tag, einer Woche oder an einem speziellen Datum zu löschen. Das ist vor allem für alle Gruppen praktisch, die sowieso nur kurz oder bis zu einem bestimmten Punkt aktiv sind, wie zum Beispiel solche für Geburtstage, Festivals oder Urlaube.

Tatsächlich wird der Chat nicht automatisch gelöscht. Es soll nur eine Benachrichtigung erscheinen, die euch darauf hinweist, dass ihr die Gruppe löschen wolltet. Angeblich soll jeder Nutzer sein eigenes Enddatum festlegen können.

So wird verhindert, dass ungewollt Daten gelöscht werden. So kann einen die Benachrichtigung zum Beispiel daran erinnern, noch die geschossenen Fotos in die Gruppe zu schicken oder ähnliches.

Wann das Update bei euch auf dem Handy sein wird, ist noch nicht klar. Laut WABetaInfo ist das Feature noch in Entwicklung. Es wird also noch eine Weile dauern, bis ihr die Funktion nutzen könnt. Wir gehen allerdings davon aus, dass die Funktion nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird.

Wie viele veraltete und unnütze Gruppen habt ihr noch in WhatsApp? Würdet ihr das Feature nutzen, wenn es so erscheint? Wann habt ihr zuletzt durch eure ganzen Gruppen gescrollt? Wie alt ist die älteste Gruppe, in der ihr noch seid? Habt ihr vielleicht sogar noch welche aus den ersten Tagen eurer WhatsApp-Experience? Schreibt es und gerne in die Kommentare!