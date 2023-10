Whatsapp macht das Leben bald sowohl Heimlichtuern als auch Spürnasen leichter

Der Newsblog wabetainfo hat herausgefunden, was uns alles in kommenden Updates an WhatsApp-Features erwarten wird. (Foto von Mariia Shalabaieva auf Unsplash)

Wann war nochmal der Termin, der letzten Montag in die belebte WhatsApp-Gruppe geschrieben wurde? Bald müsst ihr euch dafür nicht mehr durch unwichtige Nachrichten scrollen, sondern könnt entspannt Montag im Kalender eingeben und dann am entsprechenden Tag suchen.

Außerdem wird es bald möglich sein, eure gesperrten Chats zu verbergen. Damit könnt ihr sensible Chats noch besser schützen und sie mit eurem Geheimcode wieder sichtbar machen.

Die neuen Funktionen von WhatsApp im Detail

Neue Suchfunktion: WhatsApp führt bald ein neues Suchfeature ein. Laut dem Newsblog wabetainfo befindet sich aktuell eine Funktion in der Entwicklung, die euch im Chat neben der Lupe auch auf einen Kalender zugreifen lässt.

Allerdings lässt der Screenshot vermuten, dass es sich vorerst um eine Webfunktion handeln wird, in der App also erstmal auf das Feature verzichtet werden muss.

Mithilfe des Kalenders könnt ihr dann den gewünschten Tag auswählen und dort nach Informationen im Text suchen. Das ist gerade für hochfrequente WhatsApp-Gruppen spannend, welche vielleicht voller unwichtiger Zwischennachrichten sind.

Mehr zum Thema WhatsApp-Update bringt neue Funktion für Bilder, Videos und GIFs von Jan Stahnke

Neues Sicherheitsfeature: In der WhatsApp Beta für Android 2.23.22.9 wird laut wabetainfo an einer Funktion zum Verstecken von gesperrten Chats gearbeitet.

Gesperrte Chats könnt ihr über einen festgelegten PIN-Code zusätzlich sichern. Besonders sensible Informationen sind also hinter einer weiteren Sicherheitsmauer versteckt.

Normalerweise sind gesperrte Chats aber im Chatverlauf sichtbar. Über eine Funktion im Menü könnt ihr bald einen Regler aktivieren, der diese zusätzlich versteckt.

Um diesen Chat wiederzufinden, müsst ihr einen von euch festgelegten Sicherheitscode in die Suchleiste eingeben. Daraufhin wird dieser für euch sichtbar.

Das bedeutet konkret: Falls sich jemand unerlaubt an eurem Handy zu schaffen macht, weiß er nicht einmal, dass ein besonders sensibler Chat existiert.

Dieser sogenannte Secret Code ist laut wabetainfo ebenfalls in Entwicklung und noch nicht öffentlich. Es ist nur eine von mehreren Privatsphäre-Optionen, die WhatsApp in jüngerer Zeit angegangen ist:

GameStar gibt es jetzt auch auf WhatsApp

Ihr könnt euch unsere News über einen WhatsApp-Kanal anzeigen lassen. Wichtig dabei:

Nur News, keine Kommentare: Hier wird nur in eine Richtung kommuniziert.

Hier wird nur in eine Richtung kommuniziert. Standardmäßig stumm: WhatsApp-Kanäle sind grundsätzlich lautlos.

Wer immer sofort wissen möchte, was wir wann an Neuigkeiten posten, kann natürlich auch das Glockensymbol auf der Kanalseite antippen. Damit bekommt ihr dann eine Benachrichtigung.

WhatsApp-Kanal-Guide: Wer noch nichts von WhatsApp-Kanälen mitbekommen hat, keine Sorge. Ihr öffnet WhatsApp, seht neben dem Reiter Chats einen Reiter Aktuelles . Dort seht ihr Statusmeldungen und könnt im unteren Bereich die Überschrift Kanäle sehen.

Hier geht ihr auf das Symbol + neben Kanäle. Jetzt könnt ihr nach GameStar suchen und uns über das grüne Plus hinzufügen.

Die Sicherheit von Messenger-Diensten sind so eine Sache. Natürlich wissen wir nicht, wie viel Daten vom Konzern mitgelesen werden. Zumindest am Smartphone könnt ihr jetzt aber besonders sensible Chats vor physischen Mitlesern verbergen. Was denkt ihr? Sind diese neuen Funktionen praktisch oder eher uninteressant für euch? Habt ihr Verwendung für das Verstecken von Chats? Schreibt uns gerne in die Kommentare.