In unserem neuen WhatsApp-Kanal posten wir nicht nur aktuelle Nachrichten, sondern auch immer wieder Blicke hinter die Kulissen.

Den marktführenden Messenger WhatsApp dürften die meisten von euch auf dem Handy haben. Eben weil es so ziemlich alle haben und so erreichbar sind (oder weil ihr sie noch nicht von Alternativen wie Threema oder Signal überzeugen konntet). Und weil es kostenlos ist. Die Älteren von euch werden sich noch an Zeiten erinnern, als man für Handy-Nachrichten Geld bezahlen musste.

Zugegeben, WhatsApp kann auch ziemlich hart nerven. Etwa wenn man mal wieder ungefragt zu einer Gruppe hinzugefügt wurde, die unbedingt mit 20 Leuten den 70. Geburtstag von Tante Gertrude organisieren möchte, die ihr das letzte Mal zu eurer Konfirmation gesehen habt.

Aber unterm Strich ist WhatsApp schon eine ziemlich feine Sache, um ebenso unkompliziert wie schnell mit euren Liebsten zu kommunizieren.

Seit kurzem bietet WhatsApp mit den Kanälen ein neues Feature an, das es euch ermöglicht, euren liebsten Prominenten, Vereinen oder … zwinker … Gaming-Websites zu folgen. Denn Ehrensache, dass GameStar bereits am Start ist. Genau wie über 9.000 Abonnenten.

Euer »Aktuelles«-Feed in WhatsApp listet ausschließlich Postings von Kanälen auf, die ihr abonniert habt.

Natürlich braucht es nicht zwingend noch ein neues Social-Media-Netzwerk. Aber hey, zum einen geht X ohnehin gerade den Bach runter, und zum anderen könnte ein WhatsApp-Abo bei GameStar genau für diejenigen das Richtige sein, denen Social Media normalerweise auf den Keks geht.

Was ist das Besondere an GameStar auf WhatsApp?

Die neuen Kanäle findet ihr bei WhatsApp im Reiter »Aktuelles«. Um GameStar zu abonnieren, tippt ihr dort neben »Kanäle« auf das »+« und sucht dann nach GameStar. Oder ihr tippt auf dem Handy einfach den folgenden Link:

Jetzt noch kurz ein paar Worte dazu, wie sich der GameStar-WhatsApp-Kanal von unseren anderen Social-Media-Plattformen unterscheidet.

Nur News, keine Kommentare: Auf WhatsApp wird ausschließlich in eine Richtung kommuniziert, es gibt keinerlei Kommentar-Funktion. Euch bleiben also lediglich Emojis, um uns zu sagen, wie toll ihr uns findet.

Standardmäßig stumm: WhatsApp-Kanäle sind grundsätzlich lautlos, ihr braucht sie also nicht aktiv stumm schalten wie die Geburtstagsgruppe von Tante Gertrude. Um unsere Nachrichten zu lesen, müsst ihr entsprechend bewusst den Reiter »Aktuelles« aufrufen.

Wer sofort wissen möchte, wenn wir etwas Neues haben, kann aber natürlich gern das Glockensymbol auf der Kanalseite tippen und bekommt dann jeden Tag ein bisschen WhatsApp-Post von uns.

Was wir posten: Keine Sorge, wir werden euch nicht zuspammen, sondern posten pro Tag lediglich ein bis drei Nachrichten – so der aktuelle Plan. Dabei dürft ihr euch nicht nur auf News, Test-Hinweise und Stream-Ankündigungen freuen, sondern auch über den einen oder anderen Blick hinter die Redaktionskulissen.

Wer wirklich keine News, Tests und Co. verpassen will, dem empfehlen wir unseren RSS-Feed, den ihr auch bequem in diversen mobilen Nachrichten-Apps wie etwa Feedly integrieren könnt.

Wir freuen uns auf euch! Auch auf Tante Gertrude.