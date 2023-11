1:11:52 Wie CoD sich mit Modern Warfare 3 selbst sabotiert

Unser Test zu CoD: Modern Warfare 3 war für Kampagnen-Tester Phil und Multiplayer-Tester Dimi eine emotionale Achterbahnfahrt. Denn während die Kampagne Fans enttäuscht und verärgert zurücklässt, macht der Multiplayer eine Menge Spaß - und muss sich dennoch Kritik um recycelte Maps und Kinderkrankheiten stellen.

Kinderkrankheiten, die jedes Jahr wieder zum Problem werden, wenn mal wieder der gerade gut anlaufende Multiplayer zugunsten eines neuen Teils über den Jordan geschickt wird. Eine mittlerweile mehr als fragwürdige Release-Strategie, wo Activision CoD doch eigentlich als Service-Spiel etablieren möchte.

Aber auch der Service-Aspekt ist kompliziert, denn die Methoden fühlen sich nicht immer fair an und werfen viele Fragen auf. Was wäre also die Rettung? Und wie sieht die Zukunft von CoD aus? Unsere Shooter-Experten Dimi und Phil ziehen eine emotionsgeladene Bilanz nach Modern Warfare 3.

Das alles und mehr seht ihr oben im Video oder hört ihr hier als Podcast:

