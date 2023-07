Wie heiß ist zu heiß? Forscher verraten, ab wann es unseren Körpern wirklich zu viel wird

So ging es vergangenes Wochenende wohl vielen Leuten. (Bild: Adobe Stock - Valery)

Der Sommer schlägt in den letzten Tagen so richtig ein und bringt entsprechende Temperaturen mit sich. Doch habt ihr euch schon einmal gefragt, wie viel Hitze ein Mensch eigentlich aushalten kann, bis es zu viel wird?

Forscher der University of Roehampten haben sich dieselbe Frage gestellt und arbeiten gerade an einer Studie, die das herausfinden will. Dabei geht es nicht allein darum, welche Temperaturen wir Menschen aushalten.

Auch wenn die Studie noch läuft, haben Prof. Lewis Halsey und sein Team bereits viel Wissenswertes erfahren, wie er in einem Gespräch mit dem Wissenschaftsmagazin SciTechDaily verraten hat. Seine bisherigen Forschungsergebnisse hat der Professor auf der SEB Centenary Conference 2023 vorgetragen, veröffentlicht wurde sein Beitrag bisher jedoch noch nicht.

»Es wurde viel darüber geforscht, in welchem Temperaturbereich die verschiedenen Tierarten am liebsten leben, weil dort ihre Stoffwechselrate am niedrigsten ist und sie daher wenig Energie verbrauchen, aber über den Menschen gibt es seltsamerweise viel weniger Informationen [...]« Professor Lewis Halsey

Stoffwechsel als Stichwortgeber. Professor Halsey untersucht also das Gefühl, das ihr habt, wenn ihr euch nur wegen der Hitze komplett kaputt fühlt. Ziel der Studie ist es herauszufinden, wie viel unser Körper genau aushält und vor allem, unter welchen Bedingungen.

SciTechDaily berichtet, dass laut Lewis eine obere kritische Temperatur (UCT / Upper Critical Temperature) für den Menschen existiert, an der es brenzlich für den Körper wird - und die liegt niedriger als gedacht: Nämlich geschätzt zwischen 40 und 50 Grad Celsius.

Hitze entzieht uns Energie - doch es gibt Unterschiede

Das Team von Prof. Halsey hat festgestellt, dass der Ruhestoffwechsel deutlich erhöht sein kann, wenn Menschen heißen und feuchten Bedingungen ausgesetzt sind. Der Ruhestoffwechsel ist ein Maß für die Energiemenge, die der menschliche Körper zur Aufrechterhaltung seiner Funktionen im Ruhezustand benötigt.

Ist es zu heiß, verbraucht unser Körper also schon im Ruhezustand deutlich mehr Ressourcen. Das kann bei extremen Temperaturen sehr gefährlich werden. Dazu kommt der Verlust an Wasser und Mineralien durch das Schwitzen.

Es sind allerdings nicht alle gleich betroffen:

»Wir haben erhebliche Unterschiede in der Reaktion der Herzfunktion auf die Hitze zwischen verschiedenen Kategorien von Menschen festgestellt, wobei der Unterschied zwischen den Geschlechtern am größten ist. Das heißt, dass Männer und Frauen im Durchschnitt einige wesentliche Unterschiede in ihren kardiovaskulären Reaktionen auf die Hitze aufweisen.« Professor Lewis Halsey

Wenig überraschend: Neben dem Geschlecht spielt angeblich das Alter eine Rolle. Das Team von Prof. Halsey untersucht auch, wie sich die Herzfunktion bei Temperaturen oberhalb der UCT verändert und wie sich die Auswirkungen auf das Herz je nach Alter und körperlicher Fitness unterscheiden.

Professor Halsey als Teilnehmer einer Studie. (Bild: Prof. Lewis Halsey, University of Roahampton)

Wo liegt die Obergrenze?

Da die Forschungen noch nicht abgeschlossen sind, kann man noch keine eindeutigen Zahlen nennen, doch Professor Halsey spricht von einer UCT zwischen 40 und 50 Grad Celsius. Temperaturen, die in den letzten Jahren in Deutschland durchaus erreicht wurden, wenn auch nur knapp. Man könnte also meinen, dass der Mensch ein wenig robuster ist. Immerhin gibt es bewohnte Gebiete auf der Welt, die deutlich heißer sind als Deutschland.

Weitere Untersuchungen sind im Gange, um den Anstieg des metabolischen Energieverbrauchs bei hohen Temperaturen zu erklären. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich andere Einflüsse wie Gewohnheiten oder Ethnie auf die UCT auswirken.

Wie gehen die Forscher vor?

Für die detaillierte Messung der Herzfunktion verwendete das Team von Prof. Halsey einen hochmodernen Echokardiographen.

Es war nicht einfach, dieses Gerät in solcher Hitze zu betreiben. Normalerweise sieht man diese Art von Ausrüstung in Krankenhäusern, aber selten in Forschungslaboren.

Bei dem Experiment wird laut SciTechDaily in erster Linie der Ruheumsatz der Teilnehmer bei Raumtemperatur und bei 50 °C (mit 25 Prozent Luftfeuchtigkeit) verglichen. Auch die Haut- und Rektaltemperatur sowie die Herzfrequenz werden aufgezeichnet.

Was bringt uns dieses Wissen?

Böse Zungen könnten behaupten, dass man sich das hätte denken können. Immerhin macht unser Kreislauf bereits bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius gelegentlich schlapp. Doch eine Bestätigung durch die Wissenschaft hat eindeutige Vorteile.

Die Kenntnis darüber, bei welchen Temperaturen der Stoffwechsel des Menschen ansteigt und wie sich dies zwischen Personen unterscheidet, kann laut Professor Halsey Auswirkungen auf diverse Bereiche des Lebens haben. Zum Beispiel Arbeitsbedingungen, Sport, Medizin oder internationale Reisen.

Prof. Halseys Team macht angeblich große Fortschritte und gewinnt von Tag zu Tag ein umfassenderes Bild davon, wie der Körper auf Hitzebelastung reagiert.

Sobald seine Forschungen abgeschlossen sind und wir mehr erfahren, berichten wir euch von den Ergebnissen.

