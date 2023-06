Spotify Supremium: Das steckt hinter dem kommenden Hi-Fi-Abo

Die kommende Hi-Fi-Option von Spotify befindet sich endlich in Hörweite. (Quelle: Spotify)

Anfang 2021 kündigte der Musikstreaming-Dienst Spotify an, einen neuen Tarif in sein Abo-Modell aufnehmen zu wollen. Diese Option sollte sich ersten Berichten zufolge oberhalb des bisher teuersten Premium-Abos einordnen.

Im Gegenzug erhalten Spotify-Nutzer verlustfreie Audioformate zum Streamen, wie sie etwa bereits bei Deezer oder Tidal angeboten werden. Als Name stand die Bezeichnung Spotify HiFi im Raum.

Seitdem ist es allerdings still geworden um die Spotify-Pläne - bis jetzt. Denn wie das Portal Bloomberg erfahren haben will, soll der Start des Hi-Fi-Abos immerhin noch in diesem Jahr erfolgen.

Mehr zum Thema Spotify: Wie ihr mit einer versteckten Einstellung Songs und Podcasts in besserer Qualität hört von Kay Nordenbrock

Codename Supremium

Der Bericht bezieht sich hierbei auf nicht näher genannte interne Quellen. Laut diesen soll das neue Hi-Fi-Abo von Spotify zumindest intern unter dem Namen Supremium laufen.

Supremium soll als eine Art Aufstockung der bisherigen Premium-Version dienen.

Neben den Vorteilen des kostenpflichtigen Spotify-Abos sollen Kunden mit Supremium aber nicht nur die höherwertige Audioqualität erhalten.

Auch ein erweiterter Zugang zu Hörbüchern steht hier im Raum; in welcher Form sich dieser äußert, ist allerdings noch nicht klar. Laut Bloomberg sei etwa eine bestimmte Anzahl an kostenlosen Stunden oder ganzen Titeln pro Monat denkbar.

Spotify selbst äußerte sich auf Bloomberg-Nachfrage nur kryptisch. Ein Sprecher erklärte, das Unternehmen sei konstant auf der Suche nach Verbesserungen für das Streaming-Produkt, habe aber derzeit nichts Neues zu verkünden.

Erste Testregionen erhalten Supremium in diesem Jahr

Zu möglichen Preisen des Supremium-Abos schweigt Spotify ebenfalls noch. Dass die höherwertigere Stufe einen höheren Preis nach sich ziehen wird, gilt allerdings als gesichert.

Bislang teilen sich die verschiedenen Abo-Preise für Spotify Premium nach der Anzahl an Konten, mit denen das Paket geteilt wird.

Spotify Premium Individual : 9,99 Euro im Monat

: 9,99 Euro im Monat Spotify Premium Duo (Zwei Mitglieder): 12,99 Euro im Monat

(Zwei Mitglieder): 12,99 Euro im Monat Spotify Premium Family (Sechs Mitglieder): 14,99 Euro im Monat

(Sechs Mitglieder): 14,99 Euro im Monat Spotify Premium für Studenten: 4,99 Euro im Monat

Ein konkretes Start-Datum für Spotify Supremium steht noch aus. Laut dem Bloomberg-Bericht soll eine erste Testphase in diesem Jahr anlaufen.

Diese wird zudem nicht in den USA starten, sondern zunächst außerhalb der US-amerikanischen Region beginnen. Welche Länder als Erstes in den Genuss von Supremium kommen dürfen, ist unklar.

Spotify bald mit verlustfreiem Audio: Habt ihr Interesse an einem solchen Abo? Welchen Preis darf Supremium maximal haben, um noch attraktiv zu sein? Oder nutzt ihr Spotify im Werbe-Abo? Welche alternativen Streaming-Dienste haben euch überzeugt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!