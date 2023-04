Das Ende von Windows 10: Letztes Update bereits ausgespielt

Windows 10 hat das letzte Update bereits erhalten.

Irgendwann muss es auch mit Windows 10 zu Ende gehen - das ist natürlich vorprogrammiert. Man hätte allerdings davon ausgehen können, dass Microsoft dieses Jahr noch ein Versions-Update veröffentlicht.

In einem Beitrag auf der Tech Community-Seite und in einem Twitter-Post hat der Konzern nun jedoch offiziell verlauten lassen, dass das bereits erschienene Versions-Update 22H2 das letzte seiner Art für Windows 10 war.

Das Ende hat bereits stattgefunden

Die Folge: Selbst wenn ihr Windows 10 nur ein Mal pro Halbjahr aktualisiert, werdet ihr die letzte Version bereits auf dem Rechner haben. Seit Oktober 2022 steht das Update zum Download bereit.

Der offizielle Support für Windows 10 endet am 14. Oktober 2025. Ab dann gibt es auch keine Sicherheits-Updates mehr für das Betriebssystem. Ihr habt also noch genug Zeit, um auf Windows 11 oder vielleicht sogar Windows 12 wechseln zu können.

Dass nach zehn Jahren Schluss mit Windows 10 sein wird, war zwar bekannt, doch die Ankündigung, dass kein Update mehr kommt, ist trotzdem überraschend.

Warum? Der sogenannte Support-Lebenszyklus, den Microsoft vor einiger Zeit eingeführt hat, besagt, dass es 24 Monate Support für Home- und Pro-Versionen geben soll.

Daher hatten die meisten wohl noch mit einer letzten Version 23H2 gerechnet. Immerhin liegen zwischen dem offiziellen Ende von Windows 10 und dem letzten Versions-Update drei Jahre.

Somit ist die letzte Version von Windows 10 schon auf unseren Rechnern, ohne dass wir es bemerkt haben.

Habt ihr noch mit einem Update gerechnet? Nutzt ihr noch Windows 10 oder seid ihr bereits umgestiegen? Was verbindet ihr mit Windows 10? Es ist immerhin schon 8 Jahre her, dass das Betriebssystem veröffentlicht wurde. Habt ihr Geschichten erlebt, die ihr irgendwie mit Windows 10 in Verbindung bringt? Schreibt uns eure Geschichten und Meinungen gerne in die Kommentare!