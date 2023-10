Windows 11: Auch das wichtigste Feature des Jahres bleibt nicht von Werbung verschont

Noch nicht mal so richtig da, schon gibt es den ersten Ärger mit dem Microsoft Copiloten.

Vor wenigen Wochen hat Microsoft mit dem 23H2-Update auch seine neue KI-Assistenz vorgestellt.

Der Copilot genannte Ersatz für die bisherige Sprachsteuerung Cortana soll in verschiedenen Microsoft-Apps zum Einsatz kommen, etwa der Office-Suite oder der Bing-Suchmaschine.

In Deutschland steht der Microsoft Copilot aufgrund strengerer EU-Regularien zwar noch nicht zur Verfügung, doch schon jetzt schlägt die KI-Assistenz hohe Wellen.

Auslöser für den Ärger mit dem Copiloten sind Werbeanzeigen, die Microsoft zum Start der KI-Assistenz eingeführt hat.

Wie das Portal Windows Latest berichtet, wird bei bestimmten Suchanfragen am Ende der Ergebnisse ein kleines Fenster eingeblendet, welches Werbung beinhaltet.

Als Beispiel wird ein Vergleich zwischen den Streaming-Diensten Amazon Prime Video und Netflix angeführt; hier führt abschließend ein Link auf die Amazon-Webseite, auf der potenzielle Kunden gewonnen werden sollen.

Als Beispiel für Werbung im Microsoft Copiloten wird eine Einblendung für Prime Video angeführt. (Quelle: Windows Latest)

Für sich genommen sind die Werbeeinblendungen nur wenig überraschend, schließlich arbeitet der Copilot mithilfe der Bing Chat-KI, die innerhalb des Edge-Browsers in einer Webview geöffnet wird. Auch der Bing-Chat setzt auf Werbung zur Finanzierung.

Laut Windows Latest regt sich Widerstand gegen die Reklame in der KI-Assistenz: Demzufolge können Nutzer zwar mit der Reklame in Bing Chat leben - insbesondere im Hinblick auf die kostenpflichtigen Abos für ChatGPT 4 -, doch als integrierte Funktion in Windows 11 sollte der Copilot werbefrei bleiben, heißt es hier.

Wer keine Werbung will, muss den gesamten Copiloten deaktivieren

Wann immer Reklame in einem vermeintlich bereits bezahlten - auch ein Windows-11-Key kostet Geld - Feature auftaucht, folgt unweigerlich auch die Frage, wie sich die Werbung deaktivieren lässt.

Im Falle des Copiloten gibt es bislang leider keine Möglichkeit, die Werbeanzeigen zumindest auszublenden oder erst gar nicht erscheinen zu lassen.

Der einzige Workaround: Die vollständige Deaktivierung der KI-Assistenz führt logischerweise auch dazu, dass hier keine Werbeanzeigen mehr eingeblendet werden. Abgeschaltet wird der Copilot über den Gruppenrichtlinien-Editor.

Dass Microsoft auch den Copiloten mittels Werbung monetarisieren möchte, dürfte für nur wenig Verwunderung sorgen. Bereits in der ersten Jahreshälfte wurde Windows 11 in zwei häufig benutzten Tools mit der unliebsamen Reklame versehen.

Da der Microsoft Copilot hierzulande noch gar nicht verfügbar ist, bleibt zumindest im europäischen Raum ein winziger Hoffnungsschimmer, dass zum angepeilten Deutschland-Start der KI-Assistenz im März 2024 keine Werbung enthalten sein wird.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Würdet ihr den Microsoft Copiloten nutzen, wenn am Ende der Ergebnisse eine Werbeanzeige geschaltet wird oder kommt die KI-Assistenz nur werbefrei für euch in Frage? Oder ist das Tool unabhängig von der Reklame nichts für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!