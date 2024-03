Windows 11: Das neueste Update KB5035853 kann euren Rechner abstürzen lassen

Das aktuelle Windows 11 Update sorgt derzeit für massive Probleme.

Am zweiten Dienstag des Monats steht für Windows-Betriebssysteme der Patchday an, an dem Microsoft die jeweiligen Versionen mit neuen Updates ausstattet.

Eigentlich sollen diese mit Verbesserungen und Bugfixes glänzen, doch im Fall des aktuellen März-Updates KB5035853 für Windows 11 scheint es vermehrt zu PC-Abstürzen und Bluescreens of Death (BSOD) zu kommen, wie das Portal Windows Latest berichtet.

KI-unterstützer Inhalt Das Wichtigste in Kürze März-Patchday für Windows 11 bringt Probleme

Aktuelles Update KB5035853 verursacht PC-Abstürze und Bluescreens

Fehlermeldungen wie »Thread Stuck in Device Driver« oder »DPC_WATCHDOG_VIOLATION«

Weitere Fehlerberichte über verlangsamte Systeme, Bootvorgänge und Drucker

Diese Probleme wurden gemeldet: Demzufolge tauchen diverse Fehlermeldungen nach erfolgter Installation des KB5035853-Patches auf, wie mehrere Nutzerberichte übereinstimmend erklären.

Zu den Meldungen, die im Zuge der angezeigten Bluescreens of Death entstehen, gehören »Thread Stuck in Device Driver« oder »DPC_WATCHDOG_VIOLATION«.

Durch die Vielzahl an möglichen Ursachen ist allerdings bisher noch kein gemeinsamer Nenner auffindbar, woran die Fehlermeldungen liegen.

Des Weiteren häufen sich die Beschwerden, wonach das KB5035853-Update dafür sorge, dass Windows 11 stark verlangsamt reagiert; auch der Bootvorgang soll unter Umständen langsamer vonstattengehen.

Ein weiteres Problem sei spezifisch auf Lenovo-Geräte zurückzuführen, die mit der Festplattenverschlüsselung Bitlocker ausgestattet sind. Hier komme es zu Abfragen im Startprozess, die eine Blockade im eigentlichen Windows-System auslösen.

Zu guter Letzt erwischt es dem Windows Latest-Bericht zufolge auch noch die Drucker: Vorwiegend Modelle von HP und Epson sollen Probleme mit Druckaufträgen haben, die nach dem KB5035853-Patch hängen bleiben. Teilweise werden die jeweiligen Geräte gar nicht erst erkannt.

So reagiert Microsoft: zum aktuellen Stand gar nicht. Bisher ist noch keine Stellungnahme der Entwickler zu den Fehlermeldungen aufgetaucht, sodass eine Problemlösung nicht in Sicht ist.

Auch eine Übergangslösung bleibt derzeit noch aus - entsprechend gibt es zur Vermeidung der Probleme nur die Möglichkeit, auf das Windows 11 Update gänzlich zu verzichten.

Habt ihr den KB5035853-Patch für Windows 11 installiert und läuft bei euch alles reibungslos? Oder habt ihr die obigen Probleme oder gar ein anderes entdecken können? Lasst uns eure Erfahrungen in den Kommentaren da!