Mit Spannung wird derzeit Microsofts »What's Next for Windows«-Event am 24. Juni erwartet. Denn Hinweise deuten auf ein neues Betriebssystem mit Namen Windows 11 hin. Frisch geleakte Screenshots von Windows 11 Pro zeigen nun Teile der Benutzeroberfläche. Was verraten sie über den vermeintlichen Nachfolger von Windows 10?

Taskbar-Symbole: Die ersten beiden Screenshots stammen von der chinesischen Webseite Tieba.Baidu.com. Sie zeigen eine neu angeordnete Taskleiste mit mittig ausgerichteten Symbolen. Außerdem ist in der Info-Anzeige die genaue Bezeichnung (Windows 11 Pro) samt Versionsnummer (21996.1) zu erkennen:

Widgets: Eine ganze Reihe weitere Screenshots respektive kurzer Videoclips wurden von The Verge veröffentlicht. Unter anderem scheinen Widgets eine Rolle in Windows 11 zu spielen:

Startup-Sound: Microsoft spendiert Windows 11 offenbar auch einen neuen Startup-Sound:

Link zum Twitter-Inhalt

Der neue Dateiexplorer sieht dem aktuellen grundlegend recht ähnlich. Nur die Icons sind bunt gestaltet und sie wirken etwas klarer sortiert. Die von vielen Usern gewünschten Tabs sind nicht zu erkennen:

Am auffälligsten sind die abgerundeten Fenster. Bislang zeichnen sich die »Windows« durch scharfe Kanten aus, das scheint sich mit Windows 11 zu ändern:

Zudem wird die Xbox App wohl direkt ins Betriebssystem integriert und braucht nicht mehr gesondert über den Microsoft-Store bezogen zu werden, wie es aktuell noch der Fall ist. Hier scheint Microsoft Konsole, Gamepass und Windows enger verknüpfen und dadurch die Zugänglichkeit weiter verbessern zu wollen:

Unverändert scheint hingegen der Microsoft-Store selbst zu bleiben. Auf den Screenshots gleicht der Store eins zu eins der aktuellen Version in Windows 10. Das verwundert insofern, als dass der Store immer wieder im Fokus von Veränderungen steht:

Es ist aber auch denkbar, dass Microsoft sich mit Blick auf den Store noch nicht in die Karten schauen lassen will.

Grundsätzlich gilt es, bei den geleakten Screenshots zu bedenken, dass es sich um eine frühe Version von Windows 11 handelt, die möglicherweise noch nicht das finale Produkt repräsentiert. Außerdem verraten sie nur sehr wenig über mögliche Änderungen abseits der Optik und des Designs.

Außerdem ist nicht bekannt, ob es sich bei Windows 11 um ein vollständig neues Betriebssystem oder eine weitere Iteration von Windows 10 handelt.

Was meint ihr? Gefällt euch das Design der Vorabversion von Windows 11? Schreibt es gerne in die Kommentare!