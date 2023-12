Nach 34 Jahren kehrt ein fast vergessener Sci-Fi-Klassiker in 4K zurück, doch warum hat das so lange gedauert?

Das CGI von The Abyss sieht nach heutigen Maßstäben natürlich alles andere als frisch aus, stellte 1989 aber eine kleine Revolution dar. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Geht es um James Cameron, denken Film-Fans natürlich gleich an Terminator, Aliens, Avatar oder Titanic. Dass der Kult-Regisseur aber mit seinem fast vergessenen Sci-Fi-Klassiker The Abyss eine kleine technische Revolution vollbrachte, fällt dabei gerne mal unter den Tisch.

Wirklich verübeln kann man das aber eigentlich niemanden. Denn The Abyss startete schon 1989 in den Kinos und hat seitdem im Heimkino nicht allzu viel Liebe erfahren. Re-Releases auf Blu-Ray und DVD lassen sich an der Hand abzählen und sind entsprechend rar, während auf Streamingdiensten von dem Sci-Fi-Film sogar jegliche Spur fehlt.

Wann erscheint The Abyss in 4K auf Blu-ray?

Doch das ändert sich jetzt endlich: Nicht nur zu The Abyss, sondern auch Titanic und True Lies stehen jetzt UHD-Blu-rays in den Startlöchern. Soll heißen: Die Filme von James Cameron könnt ihr bald in 4K eurer Sammlung hinzufügen. Die sind in den USA bereits seit dem 5. Dezember 2023 verfügbar und sollen dann im März 2024 in Deutschland aufschlagen.

1:58 The Abyss: Ein 34 Jahre alter Sci-Fi-Klassiker kehrt jetzt in knackigen 4K zurück

Der ein oder andere Film-Connoisseur fragt sich damit vielleicht: Warum hat das so verdammt lange gedauert? Immerhin haben sogar Regisseur Rian Johnson (Knives Out, Star Wars 8) und Schauspieler Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy) das auf sozialen Medien beanstandet.

James Cameron hat sich dazu im Gespräch mit IGN persönlich geäußert und erklärt:

Das ist für mich persönlich eine ganz besondere Angelegenheit. Es braucht eine ganze Woche, dass ich mich einen Tag darauf konzentrieren kann, die Übertragung im Blick zu behalten, jede Aufnahme zu korrigieren, ein bisschen das Bild neu zu positionieren und mir jeden einzelnen Pixel anzuschauen. Ich will nicht, dass das jemand anders für mich macht, dem ich dann Anweisungen über das Telefon gebe.

Avatar ist schuld : Und dann wäre da ja noch die Tatsache, dass James Cameron mit der Produktion seiner Avatar-Filme ordentlich ausgelastet ist: Teil 2 startete Dezember 2022 in den Kinos, Avatar 3 soll nun am 19. Dezember 2025 folgen. Cameron beschreibt dazu:

Wir waren ordentlich unter Druck, Avatar 2 und 3 und Teile von 4 inmitten einer Pandemie zu drehen, während unsere Produktion unterbrochen wurde und wir teilweise rund um die Uhr arbeiten mussten. Dabei konnte ich mich nie wirklich The Abyss oder True Lies widmen und habe versucht, den Fans zu sagen: Leute, wartet ab. Wartet einfach nur ab. Es ist okay, diese Filme verschwinden nicht. Die sind schon alt. Und wir wollen kein Geld damit machen, indem wir etwas überstürzen. Wir haben es richtig hinbekommen und können sie jetzt schon fast als eine Art Sammlung rausbringen. Das war zwar nie der Plan, hat sich aber einfach so ergeben.

2:00 Avatar 2: Der wunderschöne neue Trailer zeigt Krieg und Frieden auf Pandora

Was ihr sonst zu The Abyss wissen solltet

The Abyss kostete knapp 70 Millionen Dollar, konnte weltweit allerdings nur 90 Millionen einspielen (via Box Office Mojo). Damit floppte der Sci-Film von 1989 an den Kinokassen, der bei Kritikern und Zuschauern definitiv einen Nerv treffen konnte. Auf Rotten Tomatoes kommt The Abyss zum Beispiel mit einer Durchschnittswertung von 83 bis 89 Prozent daher.

Die Handlung von The Abyss dreht sich um ein Team aus speziell ausgebildeten Navy Seals (unter anderem Michael Biehn), das einem verschwundenen Atom-U-Boot auf die Spur zu kommen versucht. Was genau das Team gemeinsam mit Ingenieurin Lindsay Brigman (Mary Elizabeth Mastrantonio) entdeckt, spoilern wir an dieser Stelle natürlich nicht.

So viel sei aber schon einmal verraten: In The Abyss versteckt sich einer der berüchtigsten Fehler der Filmgeschichte und der hat mit heruntergezogenen Hosen und einem blanken Hintern zu tun. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr The Abyss bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der fast vergessene Sci-Fi-Klassiker von James Cameron gefallen? Freut ihr euch auf den Re-Release in 4K oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welcher Film von James Cameron ist euer absoluter Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!