Windows 11: Microsoft bohrt das Startmenü doppelt auf und das sieht richtig schick aus

Für euch könnte sich schon bald das Startmenü von Windows 11 ändern.

Das Startmenü von eurem Windows 11 könnte sich optisch verändern. Das Team von Microsoft stellte kürzlich vor, welche Änderungen geplant sind, die Beta-Tester jetzt schon ausprobieren können (via blogs.Windows.com).

Startmenü von Windows 11 in neuer Optik

Das ändert sich: Im Beta-Blog von Windows stellte das Team ein paar der Änderungen vor, die jetzt nach und nach für die verschiedenen Beta-Tester der Software veröffentlicht werden.

Beim Startmenü geht es um die Alle -Ansicht. Hier soll eine Raster-Ansicht und eine Kategorie-Ansicht entstehen. Bei der Raster-Ansicht werden eure Apps nach alphabetischer Sortierung nebeneinander dargestellt. Aktuell sind die bei Windows 11 untereinander. Wie das aussieht, zeigt der folgende Screenshot:

Grid View (Raster-Ansicht) in der Beta von Windows 11. (Quelle: blogs.windows.com)

Bei der Kategorie-Ansicht werden all eure Apps verschiedenen Kategorien zugeordnet und nach Häufigkeit der Nutzung sortiert. Im Beispiel-Screenshot sieht man die Kategorien Produktivität , Sozial , Kreativität , Dienstprogramme und Werkzeuge , Unterhaltung und Entwickler-Werkzeuge .

Category View (Kategorie-Ansicht) in der Beta von Windows 11. (Quelle: blogs.windows.com)

Unklar ist, ob man die Kategorien auch editieren und beispielsweise eine Sammlung von Favoriten hinzufügen kann.

Die Ansicht wechselt man in der Alle-Übersicht offenbar mit einem Dropdown-Menü im oberen Bereich des Startmenüs.

Wann kommt das Update für alle? Das ist noch unklar. Gerade laufen die Tests in der Beta von Windows 11 und werden dort nach und nach die Tester zur Verfügung gestellt. Es ist auch möglich, dass neue Features aus der Beta nach dem Testen gar nicht veröffentlicht werden. Darüber entscheidet das Team von Microsoft basierend auf dem Tester-Feedback.

Welche Änderungen bringt die Beta noch?

Das Teilen von Dateien soll einfacher werden. Wenn ihr eine Datei aus dem Explorer auf den Desktop zieht, entsteht am oberen Bildschirmrand eine kleine Leiste. Zieht ihr die Datei über die Leiste, öffnet sich daraus ein Menü mit Shortcuts wie Mein Telefon , WhatsApp , Outlook , Teams und Andere .

Ihr könnt die Datei auf das entsprechende Icon schieben, um sie dort zu teilen.

Welche Änderungen aus der Beta findet ihr am besten? Nehmt ihr selbst an der Windows-11-Beta teil und konntet die neuen Funktionen schon testen? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema doch hier auf GameStar in die Kommentare und tauscht euch mit der Community zu dem Thema aus!