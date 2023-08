Wer mit mehr als einem Display spielt, profitiert von diesem kommenden Windows-Feature besonders

Eine neue Windows-Funktion soll die Grafikkarte schonen. (Bild-Quelle: stock.adobe.com - sai)

Microsoft hat ein neues Feature für Windows 11 angekündigt - so weit, so üblich. Diese neue Funktion ist aber besonders dann spannend, wenn ihr regelmäßig spielt und dabei mehr als einen Monitor verwendet.

Denn mit dem Feature lässt sich die Bildwiederholrate mehrere Monitore unabhängig voneinander anpassen - und das automatisch.

Damit soll auch die Grafikkarte entlastet werden.

Auch abseits des Gamings tut sich bei Windows 11 einiges, wie dieser Artikel verrät:

Was ist passiert? Microsoft hat eine Übersicht zu den Änderungen seines neuesten Insider-Updates veröffentlicht. Insider dürfen als Beta-Tester neue Funktionen ausprobieren, bevor sie der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.

In der Übersicht findet sich auch ein Verweis auf eine neue Grafikfunktion. Dort steht übersetzt und im Wortlaut:

We have improved refresh rate logic to allow different refresh rates on different monitors, depending on the refresh rate for each monitor and content shown on the screen. This will help most with refresh rate-dependent multitasking, like playing a game and watching a video at the same time.

Wir haben die Logik hinter den Wiederholraten verbessert, um verschiedene Bildwiederholraten auf mehreren Monitoren zu ermöglichen, abhängig davon, welche Rate der Monitor unterstützt und welche Inhalte auf dem Bildschirm gezeigt werden. Das hilft besonders bei von der Bildrate abhängigem Multitasking, etwa wenn man ein Spiel spielt und gleichzeitig ein Video anschaut.