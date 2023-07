Windows 11: Großes neues Feature soll bieten, wofür ihr bei ChatGPT zahlen müsst

Der Windows Copilot soll euch bald mehr Komfort bieten.

Das Update 23H2 wird der größte Sprung für Windows 11 in diesem Jahr. Mittlerweile mehren sich die Zeichen, dass das Update schon bald erscheinen dürfte. Erst vergangene Woche berichteten wir über einen entsprechenden Hinweis - und ein bisher nicht erwähntes, mögliches Feature.

Jetzt ist ein weiteres Indiz für den baldigen Start aufgetaucht: Microsoft lässt Entwickler eine Umfrage ausfüllen, die mit dem Star des Updates 23H2 zu tun - dem Windows Copilot.

Copilot: Umfrage verrät Details über KI-Assistent

Was ist passiert? Die auf Windows-Nachrichten spezialisierte US-Webseite Windows Latest hat über eine Umfrage mit dem Titel Plugins for Windows Copilot: Your opinion matters berichtet, die Microsoft gerade von Entwicklern ausfüllen lässt. Damit will sich der Konzern Feedback zum kommenden Copilot einordnen.

Diese Meldung ist aus zweierlei Gründe relevant:

Zeigt sie, dass sich der Windows Copilot bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet. Ein weiterer Hinweis darauf, dass das Update 23H2 mit der Funktion bald erscheinen dürfte. Verrät die Umfrage, dass der Windows Copilot Drittanbieter-Einbindungen unterstützen wird.

Damit könnten weitere Apps an den Windows Copiloten angebunden werden und mit ihm kommunizieren. Wie das in der Praxis aussehen dürfte, hat Konkurrent ChatGPT bereits vor einiger Zeit gezeigt.

Denn in der Premium-Version des Chatbots gibt es solche Drittanbieter-Einbindungen bereits. Dort können etwa Daten von Kajak oder Expedia bei der Reiseplanung oder von Instacard und Shopify beim Einkaufen abgefragt werden.

Was macht Microsoft anders? Der Windows Copilot soll anders als die Premium-Version von ChatGPT ohne monatliches Abonnement verfügbar sein. Lediglich Werbeanzeigen im Chatbot will Microsoft nicht ausschließen.

Außerdem findet sich der Windows Copilot direkt in der Seitenleiste von Windows 11. Anders als bei ChatGPT oder Bing AI muss also nicht erst ein Browserfenster geöffnet werden, um mit dem Bot zu schreiben.

Neben dem Windows Copilot soll das Update 23H2 noch eine Reihe weiterer Features bringen. Einige davon hat Microsoft selbst auf der Build-Konferenz präsentiert:

7zip und RAR: Außerdem unterstützt Windows 11 ab 23H2 von Haus aus das Komprimieren und Entpacken von Dateien im 7zip- und RAR-Format. Zusätzliche Software wie WinRAR braucht es damit nicht mehr.

Außerdem unterstützt Windows 11 ab 23H2 von Haus aus das Komprimieren und Entpacken von Dateien im 7zip- und RAR-Format. Zusätzliche Software wie WinRAR braucht es damit nicht mehr. Taskleisten-Gruppierung: Das von der Community häufig kritisierte Gruppieren von geöffneten Fenstern in der Taskleiste soll mit 23H2 optional werden. Auch lassen sich App-Icons in der Taskleiste mit Labels versehen.

Das von der Community häufig kritisierte Gruppieren von geöffneten Fenstern in der Taskleiste soll mit 23H2 optional werden. Auch lassen sich App-Icons in der Taskleiste mit Labels versehen. Neuer Datei-Explorer: Microsoft spendiert dem Datei-Explorer einen neuen Look. Der neue Explorer erinnert stark an moderne Webbrowser und soll die Software zeitgemäßer machen.

Mehr dazu verrät die Übersicht von Linh:

Windows 11 23H2 Diese neuen Features erwarten uns im nächsten großen Update von Duy Linh Dinh

Nicht angekündigt hat man eine Vorschau-Funktion für das Startmenü. Auch daran arbeitet Microsoft gerade. Ob das Feature aber bereits mit 23H2 kommt, ist jedoch noch ungewiss.

Was meint ihr? Hebt der Windows Copilot mit Drittanbieter-Apps das Betriebssystem auf eine neue Stufe? Oder ist der Cortana-Ersatz mehr Trend als Revolution und wird von Microsoft bald wieder fallengelassen? Nutzt ihr selbst Chatbots wie ChatGPT - vielleicht ja sogar in der Premium-Version mit Plugins? Schreibt es uns in die Kommentare!