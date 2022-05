Windows 11 könnte bald eine neue Funktion bekommen, die das Surfen leichter macht

In der jüngsten Preview-Version von Windows 11 ist eine neue Suchleiste aufgetaucht, die mitten auf dem Windows-Desktop platziert ist. Dabei hat das neue Betriebssystem von Microsoft doch schon eine Suchleiste, die ihr über die Taskleiste bedienen könnt. Wir schauen einmal, was es mit der neuen Leiste auf sich hat und was das für Windows 11 bedeuten könnte.

Microsoft erklärt die neue Suchleiste in einem Blog-Post. Momentan ist das neue Feature demnach nur für einige Teilnehmer des Insider-Programms verfügbar. Mit der Suchleiste mitten auf dem Bildschirm könnt ihr schnell das Web durchsuchen oder eine URL eintippen, um direkt vom Desktop zu der gewünschten Seite zu gelangen.

Die Suchleiste in der Taskbar hingegen sucht vorrangig nach Apps, Dateien und Dokumenten auf eurem stationären Rechner. Damit könnt ihr zwar auch einen Suchbegriff für das Web eingeben, allerdings ist das etwas umständlicher. Die neue Suchleiste soll den Übergang von Desktop zu Browser geschmeidiger gestalten.

Erster Test für Desktop-Widgets

Dabei ist die neue Suchleiste laut Microsoft ein erster Versuch. Im Blog-Post heißt es: Einige Insider werden eines dieser konzeptionellen Features sehen, wenn wir damit beginnen, leichtgewichtige interaktive Inhalte auf dem Windows-Desktop verfügbar zu machen.

Mit diesen leichtgewichtigen interaktiven Inhalten sind Desktop-Widgets im gemeint. Bisher hat Windows 11 die Widgets auf eine eigentständige Tafel verbannt, die ihr von der Taskleiste aus aufrufen könnt. Hier seht ihr Informationen wie das Wetter, Bundesliga-Ergebnisse, Aktienkurse und News. Interaktion ist aber kaum möglich. Alles was ihr tun könnt, ist eine Kachel anzuklicken, die euch dann auf eine Webseite weiterleitet.

Wenn die Web-Suchleiste von den Testern gut angenommen wird, könnte sie es in die öffentliche Version von Windows 11 schaffen und die Türen für weitere interaktive Desktop-Widgets öffnen. Das könnte zum Beispiel ein Spotify-Widget sein, mit dem ihr die Musik anhalten, abspielen oder zum nächsten Song skippen könnt. Oder auch ein Google-Maps-Widget, welches euch die aktuelle Position anzeigt und die Route zu einem Ziel berechnen kann, ohne den Browser zu öffnen.

Interaktive Desktop-Widgets sind im Prinzip kleine Versionen von Apps oder Programmen, die schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen direkt vom Desktop erlauben.

Neben den Widgets in Form der Web-Suchleitse arbeitet Microsoft noch an weiteren Updates und Funktionen. Allen voran möchte Microsoft mit dem Funktionsupdate 22H2 allerlei neue Features für das Betriebssystem bringen. Außerdem soll das neueste Betriebssystem mit weiteren Updates bereit für hybrides Arbeiten in der Cloud werden.

Was haltet ihr von der Suchleiste und interaktiven Desktop-Widgets generell? Würde es eure Windows-11-Erfahrung angenehmer gestalten, oder ist es ein überflüssiges Feature? Lasst es uns gerne wissen.