Neues Update für Windows 11 bringt schon jetzt Highlights der verschobenen Version 23H2

Das neue Update bringt den Copilot und mehr.

Vergangene Woche hat Microsoft im Rahmen seines großen Herbstevents vorgestellt, was sich bei Windows 11 dieses Jahr noch ändern soll - und schon jetzt ist ein großer Teil der neuen Funktionen da. Im Rampenlicht steht dabei natürlich der neue Copilot, der viele Standardaufgaben am Rechner übernehmen können soll. Aber auch bei Microsofts eigenen Programmen wie Paint, Fotos und Co. tut sich was.

Allerdings kommen noch nicht alle Nutzer in den Genuss der Feature-Updates. Was sich ändert und wie ihr das Update schon jetzt selbst installiert - wir liefern euch alle wichtigen Infos.

Was ist passiert: Microsoft hat am Dienstagabend mit der Auslieferung seines neuen Updates begonnen, das im Allgemeinen als Moments 4 bezeichnet wird. Das Update bringt neue Features wie den Microsoft Copilot und mehrere weitere KI-Funktionen für Standard-Apps.

Dabei steht das Update allerdings nicht allen Nutzern zur Verfügung, denn der Release erfolgt offenbar erst nach und nach. Den Anfang machen ersten Berichten zufolge Nord- und Südamerika sowie Asien - hierzulande müssen wir uns hingegen offenbar noch in Geduld üben.

Bis das Update an alle interessierten Nutzer ausgespielt ist, könnten noch Tage, wenn nicht Wochen vergehen.

Was ändert sich mit Moments 4? Die große Neuerung ist ganz klar der neue Microsoft Copilot. Dabei handelt es sich um einen KI-Textbot, der Cortana ablöst und viele Aufgaben übernehmen können soll. Alle Details zum Copilot haben wir euch in einem separaten Artikel zusammengefasst:

Die weiteren wichtigsten Neuerungen des Moments-4-Updates sind:

Microsoft Paint: Der Klassiker unter den Bildbearbeitungs-Apps bekommt die Möglichkeit, mehrere Ebenen anzulegen, eine Möglichkeit zum schnellen Entfernen von Hintergründen sowie einen integrierten KI-Bildgenerator.

Der Klassiker unter den Bildbearbeitungs-Apps bekommt die Möglichkeit, mehrere Ebenen anzulegen, eine Möglichkeit zum schnellen Entfernen von Hintergründen sowie einen integrierten KI-Bildgenerator. Snipping Tool: Das Screenshot-Werkzeug erlaubt es euch künftig, Texte in Screenshots zu markieren, herauszukopieren oder zu schwärzen. Außerdem sollen Bildschirmaufnahmen künftig auch Ton aufnehmen können.

Das Screenshot-Werkzeug erlaubt es euch künftig, Texte in Screenshots zu markieren, herauszukopieren oder zu schwärzen. Außerdem sollen Bildschirmaufnahmen künftig auch Ton aufnehmen können. Windows-Fotoanzeige: Die Fotos-App erhält eine bessere Suchfunktion, die den Bildinhalt mit dem Suchbegriff vergleicht, wie man es etwa von Google kennt. Außerdem sollt ihr Bildern schnell Tiefenunschärfe verpassen können.

Die Fotos-App erhält eine bessere Suchfunktion, die den Bildinhalt mit dem Suchbegriff vergleicht, wie man es etwa von Google kennt. Außerdem sollt ihr Bildern schnell Tiefenunschärfe verpassen können. Lokales Dimmen: Per Anwesenheitssensor soll euer Rechner künftig erkennen können, wenn ihr euch vom Bildschirm wegbewegt und selbigen dann zum Akku- und Stromsparen herunterdimmen.

Per Anwesenheitssensor soll euer Rechner künftig erkennen können, wenn ihr euch vom Bildschirm wegbewegt und selbigen dann zum Akku- und Stromsparen herunterdimmen. Datei-Explorer und Startmenü: In den beiden Bereichen soll künftig eine KI dabei helfen, euch passende Empfehlungen für Apps und Dateien basierend auf euren Nutzungsdaten zu präsentieren.

In den beiden Bereichen soll künftig eine KI dabei helfen, euch passende Empfehlungen für Apps und Dateien basierend auf euren Nutzungsdaten zu präsentieren. Windows Hello: Die Alternative zu klassischen Passwörtern unterstützt jetzt auch Passkeys, die mit Browsern wie Chrome, Edge und Firefox funktionieren.

Die Alternative zu klassischen Passwörtern unterstützt jetzt auch Passkeys, die mit Browsern wie Chrome, Edge und Firefox funktionieren. Microsoft Clipchamp: Die App zum Erstellen von Videos setzt künftig auch auf KI, die euch unter anderem Vorschläge für Szenen, Schnitte, die Komposition des Bildes und mehr machen soll.

Wie kann man Moments 4 schon jetzt ausprobieren? Wer das neue Update noch nicht über den regulären Weg installieren kann, muss warten - oder auf folgende Alternative zurückgreifen:

Im Update-Bereich von Windows 11 könnt ihr euch als Windows Insider anmelden - also als Betatester neuer Windows-Versionen. Wählt ihr als Insider-Kanal dann die Release Preview aus, erhaltet ihr einen vergleichsweise stabilen Betakanal von Windows, der das neue Update bereits enthält.

Allerdings solltet ihr euch dennoch im Klaren sein, dass ihr dadurch an einem Testprodukt teilnehmt. Es kann also häufiger als üblich zu Fehlern und Problemen kommen.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Freut ihr euch über eine Änderung des Moments-4-Updates besonders? Werdet ihr euch die neue Version so schnell wie möglich installieren - oder nutzt ihr sie als Windows Insider vielleicht schon selber? Oder war bei diesem Update nichts relevantes für euch dabei und ihr könnt problemlos bis Oktober warten? Welches Feature braucht Windows 11 noch unbedingt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!