Neues Update für Windows 11 sorgt endlich dafür, dass PCs nicht mehr im Schneckentempo laden

So süß wie dieser Käfer war der endlich behobene Bug bei Weitem nicht. (Quelle: Adobe Stock - alekss, Andreas Prott)

Ein Fehler macht unter Windows 11 bereits seit März Probleme, jetzt hat Microsoft ihn endlich behoben.

Wer auf seinem Rechner eine NVMe-SSD verwendet, musste in den letzten Monaten unter Umständen auf Performance verzichten. Denn ein Bug des Betriebssystems konnte die Geschwindigkeit des Speichers teils um mehr als 50 Prozent reduzieren.

Mit einem neuen Update hat Microsoft den Windows-Bug jetzt offenbar beseitigt.

Erstmals bemerkt wurde der Fehler laut Windows Latest mit dem kumulativen Update KB5023778 im März 2023. Seitdem sollen auch alle darauffolgenden Versionen unter dem Fehler gelitten haben.

Dass Microsoft den Fehler so lange unangetastet ließ, sorgte offenbar auch für Verunsicherung in der Community. Einige rechneten laut Windows Latest nicht mehr damit, dass Microsoft den Bug überhaupt noch beheben würde oder auch nur dessen Existenz bemerkt hätte.

Mit dem aktuellen Update am Patch Tuesday im August ist es offenbar nun doch so weit. Denn die SSD-Probleme treten seit der Installation des Updates KB5029263 nur noch sporadisch auf, wie sich aus Forenbeiträgen ergibt.

Gegenüber Windows Latest meldeten sich darüber hinaus mehrere Nutzer zu Wort, die sich zwar erfreut über das Update zeigen, gleichzeitig aber auch Microsoft für die späte Reaktion kritisieren:

[...] After the March update, it was like driving a sports car with a clogged fuel filter. This recent August update has fixed NVMe SSD problems for us, but it has also shed light on the need for Microsoft to improve its quality assurance processes. [...]

Nach dem März-Update war es, wie wenn man einen Sportwagen mit einem verstopften Kraftstofffilter fährt. Das aktuelle August-Update hat das NVMe-SSD-Problem für uns behoben, aber auch deutlich gemacht, dass Microsoft seine Qualitätssicherungsprozesse verbessern muss.