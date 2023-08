Windows 11: Microsoft leakt versehentlich Tool, um geheime Features auszuprobieren

Windows 11 hatte Geheimnisse vor uns ...

Nicht jede Funktion von Windows 11 kann einfach so genutzt werden. Einige von ihnen sind zu Testzwecken tief im System versteckt und stehen nur Microsoft-Angestellten zur Verfügung.

Um diese Features zu nutzen, kommt eine besondere App zum Einsatz - und genau die hat Microsoft jetzt der Öffentlichkeit präsentiert.

Microsoft StagingTool erlaubt Zugriff auf geheime Funktionen

Bei der App handelt es sich um das StagingTool. Das Programm wird typischerweise dazu verwendet, experimentelle Funktionen des Betriebssystems zu testen, bevor sie Beta-Testern und Windows-Insidern zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen eines Bug Bash -Events, bei dem Mitarbeiter vor einem großen Update Bugs suchen und beseitigen, hat Microsoft das Tool aber versehentlich frei verfügbar gemacht.

Entdeckt wurde der Beitrag zuerst von dem Twitter-Nutzer @XenoPanther.

Obwohl Microsoft die App innerhalb einer Stunde wieder entfernte, gelangte das StagingTool in die Hände der Windows-Community.

Besonders Enthusiasten können die App jetzt nutzen, um zuvor unzugängliche Features in den Test-Versionen von Windows auszuprobieren oder manuell Funktionen zu aktivieren, die erstmal nur an einer kleinen Gruppe von Nutzern getestet werden sollen.

Allerdings besteht bei dem Tool durchaus die Gefahr, den Rechner durch unbedachten Einsatz vollkommen unbenutzbar zu machen.

Aktuell lässt sich die App etwa dazu nutzen, um zwei Features namens Autologin after Restart und Moment_Feature_Sept23 zu aktivieren. Letzteres scheint ein Hinweis auf das anstehende Feature-Update 23H2 zu sein, das auch als Moments 4 bezeichnet wird - und demnach im September erscheinen soll.

