Windows auf dem iPhone: Microsofts veröffentlicht neue Windows App für iOS, PC + mehr

Windows auf iPhone, iMacs und.. PCs? (Bild: Pixabay - DavidRockDesign | Microsoft | Appel iPhone)

Microsoft oder Apple? Diese Frage stellen sich Windows- und Apple-Nutzer wohl immer wieder. Doch damit könnte jetzt Schluss sein, denn Microsoft hat eine Windows App für iOS, iPadOS, macOS, Windows und Browser veröffentlicht.

Die führt allerdings nicht direkt Windows 11 aus. Stattdessen könnt ihr diverse Microsoft-Dienste streamen und so Windows auf beispielsweise dem iPhone nutzen.

Der größte Haken dabei: Bisher ist die Windows-App nur mit Geschäftskonten nutzbar. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass sie bald auch für Privatnutzer verfügbar sein wird.

Das ist die neue Windows-App

Was kann ich mit der App machen? Mit der neuen Windows App könnt ihr auf diverse Dienste von Microsoft zugreifen. So ist es möglich, Windows von einem anderen Rechner zu streamen oder Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box und die Remote Desktop Services zu nutzen.

Wenn ihr die App über den Browser verwendet, müsst ihr dafür nicht mal etwas herunterladen.

Startbildschirm der Windows App. (Bild: Microsoft)

Was kann die App noch? Wie Microsoft in der Ankündigung schreibt, unterstützt sie mehrere Monitore, benutzerdefinierte Bildschirmauflösungen und Skalierung sowie die Umleitung von Peripheriegeräten. Dazu gehören:

Webcams

Audio

Speichergeräte

Drucker

Was ist mit Android-Nutzern? Bisher ist die App nicht für Googles Smartphone-Betriebssystem zu haben. Der Browser ist die einzige Möglichkeit, die App auf Android-Geräten zu verwenden.

Es gibt allerdings auch noch Microsofts Remote Desktop App, die ähnliche Funktionen bietet und für Android verfügbar ist.

Nur für Geschäftskonten? Wahrscheinlich nicht mehr lang

Bisher ist die App nur nutzbar, wenn ihr ein Geschäftskonto bei Microsoft habt. Doch eine Version für Privatnutzer scheint schon in der Mache zu sein.

Der Anmeldebildschirm auf der Windows-Variante der WIndows App besagt folgendes:

»Melden Sie sich mit einem Geschäfts-, Schul- oder persönlichen Konto an, um auf Geräte und Apps zuzugreifen.«

Die Anmeldnung auf Windows zeigt, dass Prviatkonten bald Zugriff bekommen könnten. Sicher ist das allerdings nicht. (Bild: Microsoft - Windows App)

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass bald mehr Konten Zugriff auf die Funktion erhalten. Doch mit Sicherheit können wir das nicht sagen.

Tom Warren, Senior Editor beim US-Tech-Magazin TheVerge, vermutet auf X (früher Twitter), dass die Windows-App bald für alle verfügbar sein wird. Er bezeichnet das als »unvermeidlich«.

Microsoft selbst hat bisher noch nichts dazu gesagt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Noch mehr zum Thema Windows findet ihr hier:

Habt ihr Interesse an der Windows App? Für was würdet ihr sie nutzen? Habt ihr Geschäftskonto bei Microsoft? Wenn nicht, würdet ihr euch darüber freuen, wenn Microsoft den Dienst für Privatkonten freischaltet? Nutzt ihr Windows, ein Apple-OS oder Linux für eure heimischen Geräte? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!