Der Windows Defender sorgt seit dem 10. März 2020 für Verunsicherung unter Windows-Nutzern: So berichten auf reddit und im Windows-Support-Forum vermehrt User darüber, dass die Software beim Scan-Vorgang eine Fehlermeldung ausgibt.

Konkret handelt es sich dabei um die im folgenden Bild zu sehende Nachricht zu Dateien, die beim Scan übersprungen wurden. Sie erscheint, wenn Nutzer den Windows Defender einen Schnell-Scan durchführen lassen.

Der Windows Defender meldet demzufolge, er habe ein Element »aufgrund von Ausschluss- oder Netzwerküberprüfungseinstellungen übersprungen«.

Welche Datei der Defender beim Scan überspringt, zeigt die Software allerdings nicht an. Ein Klick auf die Schaltfläche der obigen Meldung leitet lediglich auf die Einstellungen für ausgeschlossene Elemente weiter.

Der Knackpunkt des Problems: Die Nutzer, bei denen der Fehler auftrat, hatten keinerlei Elemente festgelegt, die der Windows Defender bei der Überprüfung ausschließen soll.

Wir konnten den Fehler auf einem System mit Windows 10 Version 1903 (Build 18362.720) und Windows Defender Version 4.18.2003.6 reproduzieren.

Die Fehlermeldung tritt offenbar unter mehreren Versionen des Windows Defenders auf, wie aus einem Blogbeitrag des Programmierers Günter Born hervorgeht. Dementsprechend liegt die Ursache für den Bug vermutlich nicht bei Windows Defender selbst.

Tests by BleepingComputer reproduced these issues even though we have no configured exclusions or non-default network settings. pic.twitter.com/kYZjTvHIBH