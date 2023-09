Witcher 3 und Cyberpunk 2077: Spieler stört sich an nervigen Artefakten. Schuld ist eine Software von Nvidia

Ganz so schlimm wie auf dem Bild fällt der Fehler nicht aus - nervig ist er trotzdem.

Es fing an mit Cyberpunk 2077. Eigentlich wollte Reddit-Nutzer u/Main_Plastic_4764 das ganz normal spielen. Allerdings traten dabei immer wieder seltsame Schlieren und Artefakte auf, die den Spielspaß trübten.

Die Vermutung des Nutzers war zuerst, dass die Grafikkarte einfach nicht mehr zeitgemäß war. Nach einem Upgrade auf eine RTX 3060 schnappte er sich das deutlich ältere The Witcher 3 - und das Problem fand ihn erneut.

Also präsentierte der Reddit-User sein Problem der Community:

Unter dem geteilten Screenshot aus The Witcher 3 fügte er für mehr Kontext hinzu:

Ich spiele The Witcher 3 mit DirectX 12 und auf Ultra ohne Raytracing mit einer RTX 3060. Ich habe das auch in Cyberpunk gesehen, aber hatte damals eine deutlich ältere GPU. Deshalb dachte ich, das wäre das Problem, aber offenbar nicht.

Seltsame Artefakte in The Witcher 3: Die Community weiß Rat

Wo liegt also der Hund begraben? In den Kommentaren unterhalb des Posts ist der Fehler schnell ausgemacht. So schreibt Nutzer u/tomatozombie2:

Artefakte bei der Reflektion des Bildraumes oder KI-Upscaling-Artefakte. [...] Schalte Reflektionen oder KI-Upscaling wie DLSS oder FSR aus.

Und tatsächlich: Nachdem der Nutzer DLSS abschaltet, ist das Problem direkt behoben.

DLSS und Co. spalten die Spielerschaft

Im weiteren Verlauf des Beitrags entwickelt sich die Diskussion daraufhin weiter zu einer allgemeineren Frage: Ist Upscaling überhaupt eine sinnvolle Entwicklung oder richtet die Technologie vielleicht sogar mehr Schaden als Gutes an?

Auf der Haben-Seite merkt etwa u/donald_314 die bessere Performance an:

The Witcher 3 mit DLSS und Frame Generation erlaubt es mir, mit Raytracing und 70 FPS zu spielen.

u/KaiserGSaw hält dagegen:

Die Schuld liegt nicht bei den Entwicklern, sondern beim Management. DLSS ist ein nettes Tool, mit dem sie Spiele viel schneller herausbringen können, weil sie ihre Leistungsziele früher als bisher erreichen. Warum sollte man wertvolle Zeit damit verbringen, für WQHD/60FPS zu optimieren, wenn man ein Plugin draufklatschen kann, das die "Arbeit" in einem Bruchteil der Zeit erledigt.

Dass DLSS die Spiele-Community spaltet, sehen wir immer wieder. Im Juli haben wir deswegen euch gefragt, was ihr von Nvidias Upscaling-Technologie haltet. Das Ergebnis: Die meisten von euch begrüßen, dass es DLSS und Co. gibt.

Und es tut sich auch etwas im Bereich der Upscaling-Lösungen. Wie weiter oben bereits verlinkt, hat Nvidia kürzlich das große Update DLSS 3.5 für seine aktuelle Grafikkarten-Generation herausgebracht. Und auch AMD hat mit FSR 3 einen deutlichen Sprung nach vorne in der Pipeline:

Wie ist das bei euch? Konntet ihr bereits nervige Artefakte aufgrund von Upscaling-Technologien feststellen? Verzichtet ihr deshalb vielleicht gar auf DLSS und Co.? Oder findet ihr die neuen Software-Möglichkeiten eine sinnvolle Ergänzung, die gerade in Zeiten teurer Hardware immer noch gute Grafikeinstellungen ermöglicht? Schreibt es uns in die Kommentare!