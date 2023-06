WWDC 2023: Alle Ankündigungen von Apple im Überblick

Der Star des Abends: Apples AR-Brille. Doch es gab noch mehr zu sehen. (Quelle: Apple)

Apple hat allerhand auf dem WWDC 2023 gezeigt. Nachstehend findet ihr eine Aufstellung dessen, was der Hersteller präsentiert hat.

Vision Pro VR Headset

Die WWDC 2023 ruhte im Schatten eines großen Gerüchts: Wird Apple das Mixed-Reality-Headset vorstellen oder nicht? Die Sterne standen günstig und so kam es schließlich auch.

Mit dem Vision Pro VR Headset lässt Apple Gerüchten Taten folgen - und weiß mit neuer Technik zu beeindrucken. Der Controller der Brille ist der Körper selbst. Kommen wir jetzt endlich ins Zeitalter der Holo-Decks?

Alle Infos, Specs und den Preis haben wir in unserem Artikel über die Brille zusammengefasst.

MacBook Air in 15 Zoll

Apple begann die Keynote mit einem Upgrade für sein MacBook Air. Zur 13-Zoll-Variante gesellt sich nun eine neue Version mit 15 Zoll. Das 15,3-Zoll-Retina-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von 500 Nits. Unter der Haube arbeitet der M2-Prozessor.

Das Notebook wird es in vier Farben geben. Es besitzt MagSafe, zwei USB-C-Ports sowie einen Kopfhörereingang. Außerdem ist eine Webcam verbaut sowie sechs Lautsprecher. Laut Apple beträgt die Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden.

Der Preis beläuft sich auf 1.300 Dollar, das kleinere MacBook Air mit 13 Zoll fällt im Preis von 1.100 Dollar auf 1.000 Dollar. Das Gerät ist bereits vorbestellbar.

Mac Studio und Mac Pro

Der Mac Studio bekommt gleich zwei Upgrades: eine M2 Max- und eine M2 Pro-Version. Verbaut wird hier auch der neue Apple M2 Ultra-Chip sein. Das sind im Grunde zwei M2-Prozessoren zusammengesetzt. Der Hersteller gibt an, dass der M2 Ultra damit sechsmal so schnell wie der schnellste Intel-Mac sein soll.

Einen Mac Pro wird es mit dem Ultra-Chipsatz ebenfalls geben, dazu bis zu 192 GB Arbeitsspeicher mit der Performance von sechs Afterburner-Karten.

Und das kostet: Für den Mac Pro müsst ihr mindestens 7.000 Dollar hinlegen. Der Mac Studio fällt günstiger aus. Da ruft Apple mindestens 2.000 Dollar aus.

iOS 17

Es ist Tradition, dass Apple die neueste Version des Betriebssystems seiner iPhones auf der WWDC vorstellt. Die 17. Iteration kommt vor allem mit Quality-of-Life-Verbesserungen.

Unter anderem dürft ihr in der Phone-App künftig Kontakten Poster zuweisen - egal ob Bild oder Emoji. Über Facetime lassen sich künftig Videonachrichten aufnehmen und versenden und Live Voicemail wandelt Gesagtes in Text um. KI hilft.

Darüber hinaus wird es Name Drop geben, das das Austauschen von Nummern vereinfacht. Zusätzlich gibt es neue Sticker und weitere, kleine Verbesserungen in der Messages-App.

Ein Stand, der euer iPhone in einen Standby-Bildschirm verwandelt, hat Apple ebenfalls vorgestellt.

Die vermutlich größte Neuerung bei iOS 17: die Journal-App. Dabei handelt es sich um eine Art Tagebuch, das Bilder und Daten von sich aus einfügt und zum Resümieren anregt.

Die Entwickler-Beta ist bereits veröffentlicht, die offizielle Betaphase soll nächsten Monat starten und ausgerollt werden soll iOS 17 dann im Herbst.

iPadOS 17

Das Betriebssystem für Apples iPads bekommt die meisten Updates der Handy-Version ebenfalls spendiert. Hinzu kommen viele Möglichkeiten zur Personalisierung sowie eine bessere Einbindung von Widgets.

Ebenfalls neu auf dem iPad: die Health-App.

Der PDF-Support wird auch verbessert. Einfacheres Ausfüllen und Unterschreiben, PDFs lassen sich zukünftig in der Notizen-App speichern und man wird zusammen gleichzeitig am selben Dokument arbeiten können.

MacOS 14 Sonoma

Das Mac-Betriebssystem bekommt auch ein Update spendiert. Wie zu erwarten, wird dieses viele Features von iOS 17 und iPadOS 17 übernehmen.

Der Fokus liegt auch hier wieder auf Widgets. Diese lassen sich nun direkt auf den Desktop legen und passen sich eurem Verhalten an. Sie ändern die Farben passend zum Hintergrund oder verschwinden in den Hintergrund, wenn man eine App öffnet.

Darüber hinaus soll aufgrund der Rechenpower Gaming zu einer wichtigen Sparte für Apple werden. In einem überraschenden Gastauftritt hat Entwickler-Legende Hideo Kojima Death Stranding als Director’s Cut für den Mac angekündigt.

Dank Sonoma werden Macs auch einen Game Mode bekommen, der Spiele hochpriorisiert. Latenzen sollen weniger werden, Spiele flüssiger laufen.

Weitere Neuheiten beinhalten interaktive Reaktionen bei Video-Präsentation sowie Apples Browser Safari, der künftig viel besuchte Webseiten in eigenen Fenster ablegt.

Das Update wird ebenfalls im Herbst ausgerollt.

watchOS 10

Zum runden Jubiläum gibt’s neue Watch-Faces. Außerdem wird die Widget-Übersicht via Crown verbessert, wobei KI euch das passende Widget für jede Situation vorschlagen soll.

Die World Clock bekommt neue Farboptionen, die Activity-Apps neue Buttons in den Ecken für eine bessere Navigation. Und wer die Crown dreht, bekommt Faces für verschiedene Sportarten. Das alles ist Teil einer neuen Design-Sprache, die insgesamt weniger Scrolling benötigen soll.

Im Health-Bereich soll die Apple Watch auch bei mentaler Gesundheit unterstützen. Die Mindfulness-App wird es entsprechend ebenfalls auf den anderen Betriebssystemen geben.

Wie bei den anderen Betriebssystemen wird watchOS 10 im Herbst erwartet.

Den gesamten Ticker des Events könnt ihr hier nachverfolgen:

Apple hat einen dicken Batzen neuer Features vorgestellt und nichts ausgelassen. Vor allem das Vision Pro VR-Headset war der Höhepunkt der Show. Was war euer persönliches Highlight des Abends? Werdet ihr das Headset ausprobieren? Oder seid ihr mehr an den softwareseitigen Updates interessiert? Lasst euch in den Kommentaren gerne darüber aus.