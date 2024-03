Nächste Xbox Series: Wieso ein neuer Hinweis auf einen Release im nächsten halben Jahr hindeutet

Die nächste Xbox soll eine digitale Version der Series X sein. Jetzt ist allerdings ein neues Entwickler-Kit aufgetaucht. Kommt vielleicht doch eine Pro-Konsole? (Bild: Microsoft)

Während wir uns vor Neuigkeiten über die Nintendo Switch 2 und Playstation 5 Pro kaum retten können, ist es im Vergleich zum Refresh der Xbox Series X etwas stiller geworden. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen.

In Südkorea wurde das Entwickler-Kit einer noch unbekannten Xbox-Konsole zertifiziert.

Release in wenigen Monaten?

Der passend benannte X-Account »Xbox News for Koreans« hat Neuigkeiten zur nächsten Xbox Konsole geteilt. In dem Land ist es notwendig, dass alle elektronischen Geräte eine Zertifizierung von der »National Radio Research Agency« erhalten, bevor sie verwendet werden dürfen. Das stellt sicher, dass die Geräte das Funknetzwerk des Landes nicht stören.

Jetzt hat ein neues Xbox-Entwickler-Kit dieses Zertifikat erhalten und darf offiziell in Südkorea verwendet werden. Die Modellnummer 2089 unterscheidet sich von den Entwickler-Kits für Xbox Series X und Series S, was auf eine neue Konsole deutet.

Bevor die aktuellen Xbox Series-Konsolen angekündigt wurden, haben sie fünf Monate vorher ebenfalls diese Zertifizierung in Südkorea erhalten. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass wir in einem halben Jahr erfahren werden, was es mit dieser neuen Konsole auf sich hat.

Es liegt nahe, dass es sich hierbei um die digitale Version der Xbox Series X handeln könnte, wobei diese eigentlich keine signifikanten Hardware-Verbesserungen haben sollte. Ein neues Entwickler-Kit wäre für so einen Refresh eigentlich nicht notwendig.

Auf jeden Fall ist das ein weiterer Beweis dafür, dass Microsoft in nächster Zeit nicht vorhat, aus dem Konsolenmarkt auszusteigen, wie in den vorigen Wochen heiß diskutiert wurde.

Was glaubt ihr, könnte das für eine neue Xbox-Konsole sein? Vermutet ihr, dass Microsoft seine Pläne zum Refresh der Xbox Series X wieder geändert hat und jetzt doch eine Pro-Konsole veröffentlichen wird? In letzter Zeit gab es viele Hinweise von Seiten Sonys und das könnte den Tech-Giganten dazu bewegen nachzuziehen. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!