Xbox Handheld 2025: Ein neuer Teaser lässt auf eine Antwort für die Switch 2 hoffen

Asus teast einen neuen Gaming-Handheld an – mit einem Hinweis auf Xbox-Kooperation

Asus hat einen neuen Teaser für einen Gaming-Handheld geteilt. Einiges deutet darauf hin, dass es sich hierbei um ein Gerät handelt, das in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurde – also der potenzielle Xbox-Handheld.

Darum ist das wichtig: Die Nintendo Switch 2 steht vor der Tür und allem Anschein nach will Microsoft darauf eine Antwort parat haben. Das Unternehmen hat schon bestätigt, dass sie an einem Handheld arbeiten und erste Prototypen getestet haben. Dieser neue Asus-Handheld könnte den ersten Schritt dafür markieren.

Im Detail: In dem kurzen animierten Teaser sehen wir einen Roboter, der sich tanzend in eine Kammer stellt, die ihm frische Upgrades spendieren soll. Besonders interessant dabei ist der Computer-Bildschirm, auf dem diese kurz angezeigt werden:

»Marathon-Ausdauer«: ein Hinweis für mehr Akkulaufzeit.

»Schnellere Geschwindigkeit«: mehr Gaming-Leistung

»Mehr Speicher«: selbsterklärend

»Frischer Look«: ein mögliches Redesign der Asus ROG Ally

Als sich der Roboter in die Kammer stellt, wackelt der gesamte Raum und katapultiert eine Asus ROG Ally und einen Asus ROG Raikiri Pro, ein Xbox-lizenzierter Controller, mit in die Kammer. Heraus steigt ein neuer Gaming-Handheld, der nur in einer dunklen Silhouette gezeigt wird.

Der X-Account von Xbox hat auf den neuen Teaser mit dem »Sideeye-Meme« reagiert – dieselbe Reaktion wie damals, als die neuen Xbox Series-Konsolen geleakt wurden.

So hat Xbox auf den neuen Teaser reagiert. Übrigens wurde der erste Asus ROG Ally auch am 1. April vorgestellt. Damals hielten viele den Handheld für einen Aprilscherz. (Bildquelle: X / Twitter)

Xbox Handheld 2025: Was könnte uns erwarten? Gerüchte und Leaks geben Hinweise dafür, dass es sich hierbei um einen Handheld handelt, der zwar auf Windows basiert, aber mit einer Controller-optimierten Oberfläche kommt. In einem inzwischen gelöschten Microsoft-Blog-Eintrag gab es ein Anzeichen dafür, dass der Microsoft-Launcher zukünftig auch Spiele von Steam starten könnte.

Habt ihr Interesse an dem Handheld und welchen Preis darf das Gerät höchstens haben? Schreibt es uns in die Kommentare!