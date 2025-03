Xbox-Handheld soll noch 2025 erscheinen: Microsoft schaut dabei wohl bei Valve ab

Microsoft soll für den Xbox-Handheld mit einem großen PC-Gaming-Hersteller kooperieren. (Bild: Asus, Microsoft)

Dass Microsoft an einem Xbox-Handheld arbeitet, wurde bereits letztes Jahr offiziell bestätigt. Damals gab Microsoft an, dass es noch einige Jahre dauern würde, bevor der erste Xbox-Handheld auf den Markt kommt. Doch nun gibt es dazu anderen Informationen.

Das ist passiert: Laut dem üblicherweise gut informiertem englischen Magazin Windows Central könnte der erste Xbox-Handheld bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Aber Achtung: Chefredakteur Jez Corden nennt keine Quellen für seine Aussagen. Die Informationen sind also mit Vorsicht zu genießen.

0:48 Scuf Valor Pro: Neuer Pro-Controller für PC und Xbox vorgestellt

Autoplay

Im Detail:

Der erste Xbox-Handheld soll in Kooperation mit einem großen Hersteller von Hardware herausgebracht werden.

Die Handheld-Konsole soll unverkennbar wie eine Xbox aussehen.

Als Betriebssystem wird aller Wahrscheinlichkeit nach Windows eingesetzt.

Laut Corden kommen Hersteller wie Asus, Lenovo, MSI oder auch Razer infrage. Hier würde Microsoft, wie schon Valve bei seiner Partnerschaft mit Lenovo, das Betriebssystem vorgeben.

Der Handheld, der unter dem Decknamen Keenan bei Microsoft geführt werden soll, wird also aller Wahrscheinlichkeit nach Windows nutzen. Hierbei soll Microsoft vor allem den Microsoft Store sowie den PC Game Pass-Dienst hervorheben.

Auch Windows 11-Features wie die Xbox Game Bar sollen zum Einsatz kommen. Zudem soll Microsoft daran arbeiten, die Verwendung von Controllern unter Windows 11 zu verbessern.

Für Nutzer soll es aber auch Möglichkeiten geben, Plattformen wie Steam zu installieren.

Corden vermutet, dass der erste Handheld für Microsoft auch eine Art »Testlauf« sein könnte, mit dem Microsoft neue Fähigkeiten des Windows 11-Betriebssystems testet.

Für die meisten Gamestar-Leser ist ein Xbox-Handheld interessant. In einer Umfrage gaben mehr als 40 Prozent an, den Gaming-Handheld kaufen zu wollen. Weitere 36 Prozent gaben an, Interesse zu haben, aber erst einmal auf Details warten zu wollen.

Nun ist eure Meinung gefragt. Was erwartet ihr von dem Xbox-Handheld? Welchen Hardware-Partner würdet ihr euch für den Gaming-Handheld wünschen? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.