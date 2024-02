Kommt bald die Xbox Portable? Insider gehen von hoher Wahrscheinlichkeit aus

Mit dem Logitech G Cloud kann man über die Cloud Xbox-Spiele spielen. Könnte Microsoft bald eine eigene Handheld-Konsole für native Spiele entwickeln? (Bild: Logitech)

Vor einigen Tagen hat der YouTuber und bekannter Leaker »Moore’s Law Is Dead« bekannt gegeben, dass er erfahren haben soll, dass Sony an einer neuen Handheld-Konsole arbeitet. Laut ihm soll die Konsole in der Lage sein, PS4- und PS5-Spiele abzuspielen.

Jetzt gibt es auch schon Gerüchte von der grünen Seite: Auch Xbox könnte an einem eigenen Handheld interessiert sein - was ist bisher bekannt?

Experte hält einen Xbox-Handheld für ein »Muss«

Tom Henderson von Insider Gaming hat in einem Post auf X auf die Gerüchte einer theoretischen »Playstation Vita 2« reagiert und er glaubt, dass die wachsende Beliebtheit der Handheld-Konsolen auch Microsoft dazu bringen könnte, sich diesen Markt genauer anzusehen.

Auf diesen Post hat Jez Corden von Windows Central geantwortet und er hält sich kurz: »They are« (zu Deutsch etwa: »Ja, das tun sie«). Der US-Kollege soll erfahren haben, dass Microsoft sehr wohl einen Handheld entwickelt und erst kürzlich grünes Licht für mehrere Hardware-Projekte gegeben hat.

In einer ausführlichen Kolumne auf Window Central schreibt Corden, dass er nicht nur glaubt, dass Microsoft eine neue Handheld-Konsole entwickelt, er hält es für eine absolute Notwendigkeit.

Aktuell muss Microsoft für die Xbox- und Game Pass-App Anteile an Google und Apple abtreten. Außerdem müssen sie nach den Regeln der beiden App-Marktplätze tanzen und sind in den eigenen Entscheidungen eingeschränkt. Eine eigene Handheld-Konsole würde dem Unternehmen mehr Freiheit bieten - so wie bei Valve und dem Steam Deck.

Nehmt diese Informationen erst einmal mit einer Prise Salz - vorerst sind das nur Gerüchte und selbst wenn Microsoft Pläne für einen Handheld haben sollte, können sich diese jederzeit ändern.

Wie wahrscheinlich ist eine Xbox Portable?

Tatsächlich ist es kein Geheimnis mehr, dass Microsoft am Handheld-Markt interessiert ist. Wie der große Xbox-Leak vom letzten Jahr gezeigt hat, plante das Unternehmen Handhelds über Drittanbieter zu veröffentlichen - und genau das haben sie getan.

Mit dem Logitech G Cloud wurde eine Konsole für Cloud-Gaming veröffentlicht und PC-Handhelds wie der Asus ROG Ally oder Lenovo Legion Go können die PC-Versionen von Xbox-Spielen nativ abspielen. Und sie kommen mit drei Monaten Xbox Game Pass inklusive.

PC-Handhelds wie der Asus ROG Ally sind schon heute performant genug, um PS5- und aktuelle Xbox-Spiele abzuspielen. Wer »Ratchet and Clank« oder »Forza« mobil spielen will, kann das mit diesen. Eine dedizierte Xbox-Portable sollte technisch möglich sein. (Bild: Asus)

Ein Handheld, der direkt von Microsoft stammt, könnte 2028 erscheinen. Laut dem großen Leak entwickelt das Unternehmen ein neues ARM-Betriebssystem mit dem Codenamen »ThinOS« - es soll für günstige Geräte und Handhelds gedacht sein.

Nehmen wir an, Microsoft wird wirklich einen eigenen Handheld veröffentlichen: Was glaubt ihr, könnte der Name sein? So wie wir Microsoft kennen, wird die Konsole nicht einfach Xbox Portable heißen. Vielleicht Xbox Series P? Xbox One X 360 Portable Series M? Schreibt uns eure Vorschläge in die Kommentare (und natürlich auch, was ihr von dem Handheld erwarten würdet).