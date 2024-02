Unerwartete Konkurrenz für die Switch 2? Sony plant einen PlayStation-Handheld

Bekommen wir einen neuen Handheld von Sony zu sehen?

Vorsicht: Genießt die Informationen in diesem Artikel mit Bedacht. Es handelt sich hierbei um unbestätigte Informationen eines YouTubers, die sich durchaus als falsch erweisen könnten.

Es gibt neue Gerüchte über eine Konsole von Sony. Es handelt sich jedoch nicht um die PS5 Pro, die laut einem Leak im September erscheinen soll.

Vielmehr handelt es sich um eine Art Switch oder Steamdeck, also eine Handheld-Konsole wie es damals die PlayStation Portable oder die PlayStation Vita waren.

Übrigens: Sony hat erst vor wenigen Monaten eine Streaming-Konsole auf den Markt gebracht. Die PlayStation Portal sieht zwar aus wie ein Handheld, kann aber keine Spiele von selbst abspielen.

Eine neue PSP, nur anders?

Seit dem eher eingeschränkten »Erfolg« der PS Vita im Jahr 2012 hat sich Sony größtenteils aus dem Handheld-Bereich zurückgezogen. Das soll sich laut dem Leaker »Moore’s Law Is Dead« bald ändern.

Was wissen wir? Laut den Informationen, die er in einem Video auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal preisgibt, arbeitet Sony an einem Gaming-Handheld, der in den nächsten Jahren erscheinen soll.

Die Konsole befindet sich allerdings noch in der frühen Entwicklungsphase und soll frühestens in zwei Jahren auf den Markt kommen. Der Leaker behauptet gleichzeitig, dass der kommende Handheld zur Generation der PlayStation 6 gehören wird. Dementsprechend könnten wir sie erst in den Händen halten, wenn auch schon die PS6 in unseren Wohnzimmern steht.

Obendrein soll AMD einen eigenen Chip für Sonys neuen Handheld entwickelt haben, wie das schon beim Steamdeck der Fall war. Auch was die Größe angeht, soll sich der Handheld am Steamdeck und ähnlichen Konkurrenten, wie dem Lenovo Legion Go, orientieren.

Abwärtskompatibel? Der Handheld soll 18 Computer Units haben, die genug Leistung bringen, um PS4-Titel problemlos spielen zu können. Zudem wird es Entwicklern angeblich möglich sein, einen »[PlayStation] Pro-ähnlichen Patch« für ihre PS5-Titel zu veröffentlichen, um auch diese auf dem Handheld spielbar zu machen. In diesem Fall sollen die Spiele mit niedrigerer Auflösung gerendert werden.

Jan Stahnke Das meint der Experte: Ich bin erleichtert und erfreut.



Letztes Jahr habe ich mich stark über die PlayStation Portal gewundert, weil mir die Streaming-Konsole ohne nennenswerte Rechenpower zwischen Steamdeck, Lenovo Legion Go, ROG Ally und Konsorten, etwas fehl am Platz vorkam.



Ich hatte von Sony auch eine »richtige« Handheld-Konsole erwartet - und genau das liefern sie jetzt anscheinend. Zumindest, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag.



Eine eigene Konsole, mit der ich PS4- und PS5-Titel unterwegs zocken könnte, wäre schon eine tolle Sache, doch eine wichtige Frage bleibt:



Kann ich mit der Konsole dann auch Spiele der PlayStation 6 spielen?



Die bisher bekannten Daten sprechen wohl eher dagegen, wenn PS5-Titel schon einen Sonder-Patch brauchen, um mit niedriger Auflösung auf dem Gerät zu laufen. Dennoch würde ich mich auch über ein Gerät freuen, mit dem ich PS4- und PS5-Spiele unterwegs zocken kann - hoffentlich mit 60 FPS.

Was haltet ihr von der angeblich kommenden Handheld-Konsole von Sony? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!