Sorgen um beschädigte GPU-Anschlüsse bei Asus-Mainboards – Hersteller mit Stellungnahme

Der Q-Release Slim genannte Mechanismus bei Asus-Mainboards sorgte kurz für GPU-Sorgen.

Grafikkarten haben sich über die vergangenen Generationen zu großen und wuchtigen Komponenten entwickelt. Spätestens mit Ankunft der RTX 4090 sind drei Slots und mehr keine Seltenheit, was wiederum unter Umständen zu einem (buchstäblich) schwereren Einbau führen kann.

Mainboard-Hersteller haben sich als Antwort darauf verschiedene Lösungen einfallen lassen, mit denen der Ein- und Ausbau von GPUs vereinfacht werden soll. Bei Asus hört die Mechanik seit den AM5-Mainboards für Ryzen 9000 auf den Namen »Q-Release Slim«.

Hierbei soll der Ausbau der Grafikkarte komplett werkzeuglos erfolgen. Laut Asus genügt es mit einer Hand das Mainboard an Ort und Stelle zu halten, während die andere die GPU von der linken Seite aus anhebt.

Die Slim-Variante folgt auf das reguläre »Q-Release«, das für den Ausbau einer Grafikkarte noch einen zusätzlichen und etwas weiter entfernten Druckknopf benötigte.

Übereinstimmenden Berichten zufolge, gibt es aber im Rahmen der neuen Nvidia-GPUs rund um die RTX 5090 und RTX 5080 Probleme mit Asus Q-Release Slim.

In der vergangenen Woche veröffentlichte unter anderem Hardwareluxx-Redakteur Andreas Schilling Bilder einer leichten Beschädigung, die durch Q-Release Slim entstanden seien. Die Fotos folgten auf ein ähnliches Video, das auf dem chinesischen Videoportal bilibili kursierte.

Probleme mit Q-Slim Release? Asus mit Stellungnahme auf Reddit

Bei den betroffenen Personen handelt es sich also vornehmlich um Tester, die die Grafikkarte teils zigfach vom Mainboard lösen und wieder einsetzen – unser Redakteur Alex kann im Zuge seines Reviews zur RTX 5090 von diesen Vorgängen sicherlich ein Lied singen.

Trotz der vergleichsweise kleinen Gruppe an Betroffenen sah sich Asus wohl auch wegen der aufkeimenden Unruhe in sozialen Medien dazu genötigt, eine Stellungnahme zu diesem Thema abzugeben. Schon früh erklärte Tony Yu (Geschäftsführer von Asus China), dass man sich um eine Lösung kümmern werde (via HXL).

Auf dem AMD-Subreddit äußerte sich Asus schließlich offiziell zur Thematik.

Q-Release Slim wurde der Stellungnahme zufolge intern auf genau solche Schäden überprüft. Demzufolge können die Abnutzungserscheinungen am PCB nach mehr als 60 Ein- und Ausbauten auftreten; also eine Menge, die oben genannte Gruppe an GPU-Reviewern durchaus erreichen kann.

Sollte ein solcher Mangel ersichtlich sein, sei dieser laut Asus indes rein optisch und habe keinerlei Einfluss auf die Funktionalität.

Der Asus-Mitarbeiter betont an dieser Stelle auch, sich strikt an die zugehörige Anleitung zur Verwendung von Q-Release Slim zu halten. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, verspricht der Asus-Angestellte zumindest für US-Kunden, dass man sich »um diese kümmern« werde.