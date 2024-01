Xbox: Microsoft könnte neue Controller entwickeln, die wie Nintendos Switch funktionieren

Der Razer Junglecat ermöglicht es schon jetzt Xbox-Spiele auf dem Handy mit abnehmbaren Controllern zu spielen. Leider ist er nur mit drei spezifischen Handys kompatibel. Bald könnte es einen universell einsetzbaren Controller von Microsoft geben. (Bild: Razer / Microsoft)

Die Nintendo Switch hatte großen Einfluss auf den heutigen Konsolen-Markt. Nicht nur gibt es heute mehr tragbare Spielekonsolen denn je, auch das Hybrid-Design wurde von anderen Herstellern übernommen.

Der Lenovo Legion Go ist zum Beispiel ein Handheld-PC mit abnehmbaren Controllern, wie man sie von der Switch kennt. Jetzt könnte auch Microsoft eigene »Joy-Cons« auf den Markt bringen.

Xbox-Joy-Cons für Handys und Tablets

Microsoft hat ein neues Patent im Dezember eingereicht, das Controller zeigt, die sehr stark an die Joy-Cons von Nintendo erinnern.

Im Gegensatz zu Nintendo hat Microsoft keine eigene Handheld-Konsole, an der diese neuen Controller angebracht werden. Stattdessen sind sie dafür gedacht, an verschiedene Bildschirmgrößen angeklippt zu werden - also an Tablets und Smartphones.

Wie sehen die Controller aus? Äußerlich sehen die Controller aus wie dickere Joy-Cons, was sie ergonomischer machen sollte, als die sehr flachen Nintendo-Controller.

Die Controller sollen sich dank eines automatischen Federmechanismus an die Dicke der Geräte anpassen können. (Bilder: Microsoft)

Auf der Vorderseite befinden sich ABXY-Tasten, zwei Joysticks, ein Steuerkreuz und zwei Extra-Tasten, bei denen es sich wahrscheinlich um Menu und Share handeln müsste. Oben befinden sich dann Schulter- und Triggertasten - sehr wahrscheinlich, wie man sie vom Xbox-Controller kennt.

Dass Microsoft sich am Design seiner eigenen Controller orientiert, zeigt sich auch am Steuerkreuz, das die bekannte Tellerform beibehält.

Die Schiene für Handys und Tablets verwendet einen automatischen Federmechanismus, um die Controller an das Gerät festzuklemmen. Wie man aus dem Patent entnehmen kann, sollen sie an verschiedene Handys, Tablets und Foldables angebracht werden können.

Die Idee ist nicht neu: Abnehmbare Controller sind bei Microsoft schon länger ein Thema, was ein altes Patent von 2019 zeigt. Das bedeutet allerdings auch, dass dieses neue Patent nicht unbedingt Wirklichkeit werden muss.

Zudem ist Nintendo heute nicht mehr der einzige Hersteller von abnehmbaren Controllern. Zum Beispiel verwendet der vorher erwähnte Lenovo-Handheld-PC solche Controller und Razer hat den Junglecat.

Ob dieses Patent Wirklichkeit wird, steht also noch in den Sternen, allerdings könnten die Chancen dazu heute besser stehen, als 2019. Immerhin hat Handheld-Gaming 2023 eine Renaissance erlebt. Außerdem hätte Microsoft damit eine eigene Antwort auf das Playstation Portal. Im Gegensatz zu diesem könnte dann jedes Handy oder Tablet für Remote-Play verwendet werden.

1:41 Unboxing: Sonys neuer Handheld - Die Playstation Portal

Weil die Controller für die Verwendung mit Tablets und Handys verwendet werden sollen, sind sie wohl für Mobile-, Cloud- und Remote-Gaming gedacht. Wie findet ihr sie? Würdet ihr sie euch holen? Oder seid ihr nicht interessiert am Handy oder Tablet Spiele zu spielen? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare!