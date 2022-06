Xiaomi 12 Ultra: Das neue Flaggschiff lädt wohl langsamer als aktuelle Modelle

Noch ranken sich viele Gerüchte um das Xiaomi 12 Ultra. Das Smartphone, dessen Kamera in Zusammenarbeit mit Kamerahersteller Leica entsteht, wurde bisher noch nicht offiziell vorgestellt. Ein bekannter Leaker im Smartphone-Kosmos hat nun aber einige Specs zum Flaggschiff auf Twitter veröffentlicht. Demnach soll das 12 Ultra deutlich langsamer laden als die aktuellen Top-Modelle.

Die Leaks stammen vom Leaker Yogesh Brar, der sich in der Regel sehr gut in der Smartphone-Szene auskennt. In seinem Tweet behauptet er, dass das 12 Ultra mit einem 4.800 mAh großen Akku ausgeliefert wird und mit 67 Watt am Kabel und 50 Watt kabellos geladen werden kann.

Das ist vor allem deshalb überraschend, weil Xiaomis Top-Modelle die sogenannte 120-Watt-HyperCharge-Technologie des Herstellers nutzen. Dazu zählen das Xiaomi 12 Pro oder auch das noch ältere Xiaomi 11T Pro. Die vollen Specs aus dem Tweet findet ihr hier:

Gerüchteküche ist sich nicht einig

Auf der anderen Seite gibt es aber auch chinesische Leaker, die behaupten, dass das Xiaomi 12 Ultra mit einem 4.900 mAh großen Akku käme und mit Ladegeschwindigkeiten von 120 Watt. Interessanterweise sagen diese auch, dass der Akku des 12 Ultra aus nur einer Zelle bestehe, was für 120-Watt-Laden eher unüblich ist.

Bei der Technologie wird der Akku normalerweise in zwei Zellen unterteilt, da diese abwechselnd laden können und so die entstehende Hitze untereinander aufteilen. Eine einzige Akku-Zelle würde unserer Meinung nach also eher dafür sprechen, dass das Xiaomi 12 Ultra nur mit 67 Watt geladen werden kann.

Wahrscheinlich werden wir bald mehr wissen, denn das 12 Ultra könnte laut einem anderen Twitter-Leak bereits nächste Woche, am 21. Juni, in China vorgestellt werden. Wann es das Flaggschiff-Smartphone dann nach Deutschland schafft, ist noch unklar. Im Juni erfährt Android indes ein paar Updates mit neuen Funktionen:

Xaoimo 12 Ultra kommt wohl mit aktuellem Top-Chip

Der Prozessor oder SoC (System on a Chip) im 12 Ultra wird wohl der Snapdragon 8 Plus Gen 1 werden. Der ist noch einmal etwas leistungsstärker als der im 12 Pro verbaute Snapdragon 8 Gen 1. Als Arbeitsspeicher bekommt ihr 8 oder 12 GByte LPDDR5-RAM und 256 oder 512 GByte Datenspeicher.

Das Kamerasystem des 12 Ultra soll aus der Zusammenarbeit mit Kamerahersteller Leica hervorgehen. Auf dem Papier ist es aber dem des Mi 11 Ultra sehr ähnlich. Der Hauptsensor ist wohl ein 50-Megapixel-Sensor mit optischem Bildstabilisator, dazu bekommt ihr eine 48-Megapixel-Ultra-Weitwinkellinse, eine 48-Megapixel-Periskop-Linse und einen Tiefensensor, mit dem ihr realistische Bokeh-Effekte erzeugen könnt.

Xiaomi macht aber nicht nur Smartphones, mit denen ihr über weite Strecken telefonieren könnt. Erst vor Kurzem hat das Unternehmen ein Walkie-Talkie mit einer Reichweite von 5.000 Kilometern vorgestellt:

