4 Features von Google, die ihr mit einem Android-Smartphone im Juni bekommt

Google arbeitet fleißig daran, sein Betriebssystem für Smartphones stets zu verbessern. In diesem Monat erwarten uns gleich vier neue Features, die bei Release allen Android-Nutzern zur Verfügung stehen werden. Darunter befindet sich eine neue Art, Emojis zu nutzen, bessere Funktionalität für den Sound Amplifier, sowie Lookout und eine neue Art, in Apps und Spielen zu zahlen.

Diese Neuerungen hat Google in einem Blog-Post angekündigt. Sie sollen im Laufe des Monats an alle Android-Smartphones ausgerollt werden. Diese Änderungen sind unabhängig von Android 13, welches sich momentan in der Beta-Phase befindet. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel:

1. Individualisierbare Sticker

Wenn ihr Gboard, also die virtuelle Tastatur für Smartphones von Google nutzt, könnt ihr hier bald eure Sticker individualisieren. Dafür tippt ihr einfach einen Text und wählt ein Design aus. Gboard verarbeitet den Text dann in einen Sticker. Das Feature funktioniert aber vorerst nur, wenn ihr das Tastaturlayout English-U.S. nutzt. Wann es für deutsche Tastaturen kommt, verrät Google nicht.

2. Play Points für In-App-Käufe nutzen

Wenn ihr euch für Googles Play-Points-Programm angemeldet habt, erhaltet ihr diese immer wenn ihr eine App kauft oder einen In-App-Kauf tätigt. Diese könnt ihr dann wiederum als Rabatt für kommende Käufe nutzen. Bisher geht das aber nur im Play Store selbst. Künftig sollt ihr die Play Points auch für In-App-Käufe nutzen können.

Dann könnt ihr In-Game-Items entweder komplett für die Punkte kaufen, wenn ihr genügend davon habt oder teils in Play Points und teils mit einer anderen Zahlungsmethode zahlen. So könnt ihr die Punkte vielseitiger nutzen.

3. Neue Zugänglichkeitsfunktionen

Googles Sound Amplifier soll Menschen mit Hörschäden helfen, die Welt um sich herum besser zu verstehen. Dazu kann die App bestimmte Geräusche wie zum Beispiel Stimmen erkennen und sie über Kopfhörer oder Ohrstöpsel verstärken. Störende Hintergrundgeräusche werden reduziert.

Mit dem neuesten Update soll der Amplifier Hintergrundgeräusche besser und schneller erkennen und diese reduzieren. Zusätzlich gab es Anpassungen am User-Interface, damit dieses intuitiver zu bedienen ist.

Auch Lookout, eine App für Blinde und Menschen mit Sehschwäche, bekommt ein Update. Im neuen Bildmodus kann die App nun erkennen, was auf einem Bild zu sehen ist und es dem Nutzer vorlesen. Außerdem kann die App Etiketten erkennen und Dokumente vorlesen. Mit dem neuen Update funktioniert die App nun auch offline, ohne Wifi oder mobile Daten.

4. Neue Sticker für die Emoji Kitchen

Emoji Kitchen ist ein Feature für Gboard, mit dem ihr zwei Sticker miteinander kombinieren könnt, um einen neuen zu erschaffen. So könnt ihr damit zum Beispiel einen Wassermelonen-Fußball oder einen brennenden Skorpion erstellen.

Im Juni bringt Google neue Sticker heraus, die dementsprechend für neue Kombinationsmöglichkeiten sorgen. Diese widmen sich den Themen Sommer und Pride , um den Pride-Month zu feiern. Damit könnt ihr fortan alle Sticker in Regenbogenfarben tauchen.

Sind bei den Neuerungen im Juni nützliche Updates für euch dabei? Was würdet ihr euch sonst noch von Android wünschen? Eure Meinung ist gefragt!