Xiaomi 15 Ultra vorgestellt: Uns erwartet eines der besten Foto-Handys überhaupt

Xiaomi hat das neue 15 Ultra offiziell vorgestellt.

Noch vor der globalen Markteinführung am 2. März im Rahmen des MWC 2025 in Barcelona, hat Xiaomi das neue 15 Ultra jetzt in China vorgestellt. Wie es mehrere Leaks schon vorausgesagt hatten, handelt es sich beim neuen Flaggschiff um eines der am besten ausgestatteten Handys für Fotografie-Fans.

Für die Kamera arbeitet Xiaomi, wie schon bei den letzten Smartphone-Generationen, mit dem deutschen Hersteller Leica zusammen. Besonders die Kombination aus 1-Zoll-Typ-Sensor für die Hauptkamera und 200-Megapixel-Periskop-Zoom mit vierfacher Vergrößerung versprechen erstklassige Aufnahmen.

Eines der besten Foto-Handys

Die Vorstellung fand auf dem chinesischen Social-Media-Dienst Weibo statt und bezog sich erstmal nur auf den heimischen Markt. Es ist also nicht sicher, dass alle Ausführungen und Spezifikationen auch 1:1 für die globalen Modelle gelten. Allzu große Abweichungen dürfte es allerdings nicht geben.

Das Design des neuen Smartphones erinnert an das des Vorgängers. Auffällig ist das große, kreisförmige Kameramodul auf der Rückseite. Es beherbergt gleich vier Sensoren und ragt deutlich aus dem Gerät hervor. Auf der Vorderseite wird das an den Ecken abgerundete Display nur von einer kleinen Kamera-Aussparung unterbrochen.

Diese Kameras sind verbaut:

50-Megapixel-Hauptkamera mit 1-Zoll-Sensor (Sony LYT-900) mit f/1,63 Blende und optischer Bildstabilisierung

50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit 115-Grad-Sichtfeld und f/2,2 Blende

50-Megapixel-Telekamera mit 3-fachem optischem Zoom, f/1,8 Blende und 70 mm Brennweite

200-Megapixel-Periskop-Telekamera mit 1/1,4-Zoll-Sensor, f/2,6 Blende und 8,6-fachem optischen Zoom

32-Megapixel-Frontkamera

Alle Kameras können zudem Videos mit bis zu 8K-Auflösung aufnehmen.

Zusätzlich bietet Xiaomi einen Kamera-Handgriff an, der das Smartphone optisch noch näher an eine Digitalkamera heranbringt und einen 2.000-mAh-Akku enthält. Ob er auch nach Europa kommt, ist allerdings fraglich.

Was die Kamera auf dem Kasten hat, soll dieses Video unter Beweis stellen:

0:25 Xiaomi 15 Ultra: Dieses Video wurde mit der Kamera des neuen Smartphones aufgenommen

Autoplay

Die Kamera des Xiaomi 15 Ultra dürfte für viele das wichtigste Verkaufsargument sein, aber auch darüber hinaus bietet der chinesische Hersteller eine richtig starke Ausstattung:

Display: 6,73"-AMOLED mit 3.200 x 1.440 Pixeln und bis zu 120Hz

6,73"-AMOLED mit 3.200 x 1.440 Pixeln und bis zu 120Hz Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM: Wahlweise 12 GB oder 16 GB LPDDR5X

Wahlweise 12 GB oder 16 GB LPDDR5X Speicher: Wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB

Wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB Akku: 6.000-mAh-Akku mit 90-Watt-Schnellladung

6.000-mAh-Akku mit 90-Watt-Schnellladung Betriebssystem: Android 15

Android 15 Weitere Highlights: Fingerabdrucksensor unter dem Display, IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz, Wi-Fi 7

Auf dem chinesischen Markt kostet das günstigste Modell umgerechnet 825 Euro, die teuerste Version liegt bei etwa 1015 Euro. Wie die globalen Preise ausfallen und welche Ausführungen außerhalb Chinas angeboten werden, erfahren wir spätestens am 2. März.

Was haltet ihr von dem Xiaomi 15 Ultra? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!