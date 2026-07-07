Noch in diesem Jahr soll Xiaomi ein Handy mit zwei 200-Megapixel-Kameras veröffentlichen – und das soll nicht das einzige Highlight sein

Zum Nachfolger des Xiaomi 17 Pro gibt es die ersten Leaks. (Bild: Xiaomi)

Das Xiaomi 18 Pro Max dürfte noch in diesem Jahr erscheinen und zum neuen Flaggschiff-Modell des chinesischen Herstellers aufsteigen.

Direkt aus China kommen nun auch erste Leaks zum neuen Handy, die unter anderem gleich zwei Kameras mit 200 MP versprechen.

Das Xiaomi 18 Pro Max soll aus dem Vollen schöpfen

Vorab muss gesagt werden, dass es alles andere als sicher ist, dass das neue Flaggschiff-Modell aus außerhalb von China auf den Markt kommt. Das Xiaomi 17 Pro Max ist etwa bis heute exklusiv in China erhältlich. Auch der Release bezieht sich auf den chinesischen Markt. Bei uns kommen die Xiaomi-Handys meist einige Monate später.

Dadurch sind die Informationen, die der Leaker »数码闲聊站« auf Weibo zum Xiaomi 18 Pro Max gepostet hat, aber natürlich nicht weniger interessant. Folgende Eckdaten will er schon zum neuen Top-Modell erfahren haben:

Design: Kaum Ränder, stark abgerundete Ecken, Dual-Speaker, haptischer Vibrationsmotor

Kaum Ränder, stark abgerundete Ecken, Dual-Speaker, haptischer Vibrationsmotor Kamera: 200-MP-Hauptkamera mit LOFIC-Technologie und 200-MP-Telekamera

200-MP-Hauptkamera mit LOFIC-Technologie und 200-MP-Telekamera Chip: 2-nm-Basis

2-nm-Basis Akku: mindestens 8.000 mAh und Schnellladen mit 100 Watt

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Autoplay

Beim verwendeten Chip dürfte es sich demnach entweder um den Snapdragon 8 Elite Gen 6 oder den Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro handeln. Das Xiaomi 18 Pro Max wäre demnach eines der ersten Handys mit einem der neuen Qualcomm-Chips.

Die beiden 200-MP-Kameras wären, zumindest bei der Auflösung, ein ziemlich großes Upgrade im Vergleich zum Vorgänger, bei dem vier 50-MP-Linsen zum Einsatz kommen. Das in Deutschland erschienene Xiaomi 17 Ultra verfügt allerdings auch über ein 200-MP-Teleobjektiv.

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Ob auch die neue Modellreihe wieder mit einem Zweitdisplay ausgestattet wird, bleibt genauso offen wie die Frage, aus wie vielen Modellen die Serie besteht. Wahrscheinlich wird es neben dem Pro Max auch noch ein Standard-Modell und eine Pro-Version geben. Offizielle Infos dazu wird es aber wohl erst geben, wenn Xiaomi die neue Generation selbst vorstellt.