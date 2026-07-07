Doppelt so teuer wie das iPhone 17 Pro: Das faltbare iPhone Ultra könnte mit neuem Rekordpreis in den Handel starten

Um das faltbare iPhone ranken sich noch immer viele Gerüchte. (Bild: Visual Verse auf Adobe Stock)

Auch wenn Apple es noch immer nicht offiziell bestätigt hat, sind sich im Grunde alle Experten und Insider einig, dass noch in diesem Jahr das erste faltbare iPhone vorgestellt werden soll.

Ein bekannter Analyst und Apple-Experte hat das möglicherweise »iPhone Ultra« genannte Gerät nun mit dem iPhone X verglichen und einen hohen Einführungspreis vorhergesagt.

Der Einstieg in den Foldable-Markt dürfte teuer werden

Das erste faltbare iPhone gilt als offenes Geheimnis und wird von vielen Apple-Fans schon seit geraumer Zeit erwartet. Bei der Konkurrenz um Samsung und Motorola gehören Foldables immerhin schon seit Jahren fest zur Produktpalette.

Viele Leaks und Gerüchte deuten darauf hin, dass das iPhone Ultra im September 2026 zusammen mit den iPhone-18-Modellen vorgestellt wird. Diese Ansicht teilt auch der bekannte Apple-Analyst und -Insider Ming-Chi Kuo in einem aktuellen Beitrag auf X:

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Kuo geht aber davon aus, dass das neue Smartphone nicht direkt zusammen mit den anderen Modellen auf den Markt kommt. Viel mehr geht er davon aus, dass sich die Geschichte des iPhone X wiederholen könnte.

Dieses war 2017 zusammen mit dem iPhone 8 vorgestellt worden, wurde dann aber erst im November desselben Jahres veröffentlicht. Laut Kuo lag das damals daran, dass das neuartige Gerät zur Präsentation einfach noch nicht in ausreichenden Stückzahlen produziert worden war. Ähnliches soll sich nun beim iPhone Ultra anbahnen.

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Autoplay

Auch zum Preis des Foldables äußert sich Kuo in seinem Beitrag. Demnach erwartet er einen Einstiegspreis zwischen 2.300 und 2.500 US-Dollar. Zum Vergleich: Das aktuelle Top-Modell iPhone 17 Pro Max war mit einem Preis in Höhe von 1.199 US-Dollar gestartet.

Das faltbare iPhone soll demnach also in etwa doppelt so teuer werden wie das derzeitige Flaggschiff. Für den deutschen Markt könnte das bedeuten, dass sogar annähernd 3.000 Euro fällig werden. Bei uns kostet das iPhone 17 Pro Max immerhin mindestens 1.449 Euro.

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Bei den Aussagen handelt es sich natürlich weiterhin nur um Analysen und unbestätigte Gerüchte. Höchstwahrscheinlich müssen wir uns noch mindestens bis zum September gedulden, bis Apple selbst offizielle Informationen zum neuen Modell teilt. Angesichts der stark steigenden Hardware-Preise scheinen die Angaben aber zumindest nicht komplett unrealistisch.