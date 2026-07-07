Star Wars: Zum nächsten Kinofilm sind wohl neue Story-Details geleakt, die Fans des alten Kanons aufhorchen lassen

Die beiden Stars des nächsten Krieg-der-Sterne-Films, der sich nach Episode 9 abspielt: Ryan Gosling und Flynn Gray. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die Kinopause des Sternenkriegs ist vorbei! Auf The Mandalorian & Grogu folgt am 26. Mai 2027 mit Star Wars: Starfighter bereits der nächste Film. Doch bisher wissen wir über das Projekt von Regisseur Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool & Wolverine) mit Ryan Gosling nicht allzu viel.

Jetzt könnten aber neue Details zur Handlung durchgesickert sein, wenn wir dem Bericht von MakingStarWars Glauben schenken dürfen.

Woher kommen die angeblichen Story-Details zu Star Wars: Starfighter?

Zur Einordnung: Dabei handelt es sich um die Seite des Branchen-Insiders Jason Ward, der in der Community als recht zuverlässig und damit glaubwürdig gilt. Dessen Berichte den größeren Filmen und TV-Serien haben immer wieder mal ins Schwarze getroffen – etwa zu der Sequel-Trilogie und The Mandalorian & Grogu.

Beachtet dabei: Offiziell bestätigt sind die folgenden Infos natürlich nicht. Betrachtet die folgenden Zeilen also mit einer gesunden Prise Skepsis und seid vor potenziellen Spoilern gewarnt!

Das will MakingStarWars zu Star Wars: Starfighter in Erfahrung gebracht haben:

Ryan Goslings Charakter soll auf den Namen Cade hören, bei dem es sich um einen verwegenen Protagonisten ganz nach dem Schlag von Han Solo handelt.

hören, bei dem es sich um einen verwegenen Protagonisten ganz nach dem Schlag von Han Solo handelt. Flynn Gray tritt als dessen junger Schützling auf, der Rone oder Ronin genannt wird (die Quelle konnte es nicht ganz ausmachen) und eine Halskette von großer Bedeutung bei sich trägt.

Das Duo, zwischen dem eine tolle Onscreen-Chemie herrschen soll, hat den Planeten Adaria als Ziel, wo sich demnach eine Jedi-Akademie befindet. Der Planet wird als üppig, grün und ostasiatisch inspiriert beschrieben.

herrschen soll, hat den Planeten Adaria als Ziel, wo sich demnach eine Jedi-Akademie befindet. Der Planet wird als üppig, grün und ostasiatisch inspiriert beschrieben. Aaron Pierre soll einen Jedi von Adaria spielen, der sich mit Mia Goths Schurkin in einem Lichtschwertkampf duelliert.

Die Jedi-Roben von Adaria sollen optisch an die von Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker zum Ende von Episode 1 - Die dunkle Bedrohung erinnern.

Eva Mendes soll eine 650 Jahre alte Cantina-Besitzerin namens Belle spielen, die mit goldfarbenen Hosen und einem goldenen Umhang pompös daherkommt.

9:10 Zu Star Wars: Starfighter gibt es noch keinen offiziellen Trailer - wie wäre es dafür mit unserem Vorschau-Video zu STAR WARS: Galactic Racer?

Autoplay

Wir kennen bereits Cade Skywalker

Was hat das nun mit dem alten Kanon zu tun? Sollte Ryan Goslings Charakter tatsächlich Cade heißen, würde er sich den Namen mit dem Protagonisten der Legacy-Comics von John Ostrander und Jan Duursema aus dem Jahr 2006 teilen.

Die spielen sich circa 130 Jahre nach Episode 6, dem (ersten) Tod von Imperator Palpatine und dem Fall des Galaktischen Imperiums ab. Dabei hat sich ein neuer Sith-Orden erhoben, den Orden der Jedi zerschlagen und die Kontrolle über die Galaxie an sich gerissen. Cade Skywalker ist ein desillusionierter Ex-Jedi, der mit der Macht und seinem Vermächtnis nichts zu tun haben will, sich als Kopfgeldjäger durchschlägt, aber wider Willen in den Kampf Gut gegen Böse wieder hineingezogen wird.

Cade Skywalker aus der Legacy-Comicreihe ist ein direkter Nachfahre von Luke Skywalker, aber hat mit ihm nicht zu viel gemein. Bildquelle: Dark Horse Comics/Disney/Lucasfilm

Natürlich bedeutet das nicht automatisch, dass es sich bei Ryan Goslings Figur um einen Skywalker handelt, auch wenn die Parallelen über den bloßen Namen hinausgehen würden. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass sich Disney vom alten Kanon inspirieren lässt. So wurde Emilia Clarkes Qi’ra nach der Protagonistin benannt, die George Lucas ins Zentrum von Episode 7 stellen wollte.

Star Wars: Starfighter startet am 26. Mai 2027 in den deutschen Kinos.

Zum 50. Jubiläum des Sternenkriegs im Februar des nächsten Jahres kehrt außerdem die Originalfassungen von Episode 4 - Eine neue Hoffnung auf die große Leinwand zurück. Und zwar ohne die Anpassungen der Special Edition. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.