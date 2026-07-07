Steam Sale: 7 sommerliche Spiele, mit denen wir der Sonne entfliehen und trotzdem Geld für Eis übrig haben

Es ist heiß und wer nicht raus will, muss sich drinnen die Zeit vertreiben. Wir empfehlen euch unsere liebsten Spiele für den Sommer.

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GameStar Redaktion
07.07.2026 | 16:05 Uhr

Heiße Spieletipps für heiße Tage: Wir haben 7 persönliche Empfehlungen für euch an den Start gebracht. Heiße Spieletipps für heiße Tage: Wir haben 7 persönliche Empfehlungen für euch an den Start gebracht.

Sommer, Sonne, Spiele-Sale: Wir teilen in diesem Artikel unsere persönlichen Tipps, was sich an heißen Sommertagen gemütlich zocken lässt. Alle vorgestellten Spiele sind im aktuellen Steam Summer Sale im Angebot. Ihr bekommt sie also besonders günstig.

Schnappt euch ein Eis oder ein kaltes Getränk eurer Wahl und stöbert euch durch!

Die sommerlichen Spieletipps der Redaktion

Dave the Diver

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