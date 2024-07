Kostenlos mehr Arbeitsspeicher für euer Xiaomi-Handy: HyperOS 2.0 liefert ein Update mit Haken

Die Xiaomi 14-Reihe wird zu den ersten Handys gehören, die HyperOS 2.0 erhalten werden. (Bild: Xiaomi)

HyperOS 2.0 wird viele neue Funktionen und Verbesserungen für Xiaomi-, Redmi- und Poco-Handys bringen. Eine davon ist die Erhöhung des standardmäßig eingestellten virtuellen RAM.

Was ändert sich? In Zukunft wird 6 GB die neue Standardeinstellung für virtuellen RAM bei Geräten mit HyperOS 2.0 (Gizchina hat berichtet).

Was das bedeutet: Mit dem virtuellen RAM wird ein Teil des Flash-Speichers reserviert und als Erweiterung für den Arbeitsspeicher genutzt. So steht eurem Handy etwas mehr Spielraum für Multitasking und RAM-intensive Apps zur Verfügung. Standardmäßig ist der virtuelle RAM bei den meisten Xiaomi-Handys bei drei oder vier GB eingestellt.

Was bringt das euch? In der Theorie sollte euch das Plus an virtuellen RAM eine bessere Leistung bei einigen Apps und beim Multitasking verschaffen. Dabei gibt es allerdings einige Stolpersteine:

Der virtuelle RAM verwendet den deutlich langsameren Flash-Speicher des Handys.

Die meisten Handys von heute sind mit mindestens sechs Gigabyte RAM ausgestattet, was für die meisten Anwendungen vollkommen ausreicht.

Den größten Vorteil dürften Besitzer und Besitzerinnen von Xiaomi-Handys haben, die vier Gigabyte oder weniger RAM zur Verfügung haben.

Was müsst ihr tun? In der Regel müsst ihr nach dem Update keine Einstellungen selbst vornehmen. Die neue Standardeinstellung sollte nach der Aktualisierung auf HyperOS 2.0 automatisch übernommen werden. Bei einigen Handys könnt ihr die Menge an virtuellen RAM auch auf acht GByte oder mehr erhöhen. Natürlich könnt ihr die Funktion auch ganz deaktivieren.

Wann erscheint HyperOS 2.0? Das neue Xiaomi-Betriebssystem basiert auf Android 15 und wird sehr wahrscheinlich Ende Oktober erscheinen. Wenn es so weit ist, müsst ihr einfach auf eurem Handy nach verfügbaren Updates suchen oder auf die Benachrichtigung tippen, die auf eurem Gerät erscheinen soll. Die ersten Handys, die das Update erhalten sollten, sind die der Xiaomi 14-Reihe.