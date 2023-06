Neue Handys mit 24 GB RAM: Was bringt das für die Nutzer und wie viel Sinn macht es?

Smartphones sind eigentlich kleine PCs und die Menge an RAM gleicht sich langsam mit der von Heimrechnern an. (Bild: Kingston / Redmagic)

Wenn es um Technik geht, gehen viele Verbraucher nach einem einfachen Grundprinzip: Mehr ist besser. Das spiegelt sich auch im Marketing und Entwicklung der Smartphones wider. Neue Handys haben immer mehr Megapixel, größere Akkus, größere Bildschirme und mehr Kameras.

Nun haben gleich vier Hersteller die ersten Smartphones angekündigt, die mit ganzen 24 GByte RAM ausgestattet sein werden. Was versprechen sie uns und bringt das auch wirklich was?

Diese Handys kommen mit 24 GByte RAM

Alle vier Handy-Hersteller, die mit neue Smartphones mit 24 GByte RAM veröffentlichen wollen, stammen aus China:

ZTE Nubia RedMagic

OnePlus

Oppo

Realme

Bei ZTE Nubia und Oneplus sind schon zwei konkrete Geräte genannt worden: Das Nubia RedMagic 8S Pro und das OnePlus Ace 2 Pro. Das RedMagic wird schon am 7. Juli erscheinen und damit das weltweit erste Handy mit dieser Menge an Arbeitsspeicher werden.

Das ZTE Nubia RedMagic 8S Pro wird das erste Handy mit 24 GByte Arbeitsspeicher sein. (Bild: RedMagic)

Von Oppo und Realme wurde auf Weibo geleakt, dass die beiden Hersteller Handys mit 24 GByte RAM in der Pipeline haben.

Was ist RAM und wofür wird er verwendet?

Der Arbeitsspeicher oder auch kurz RAM (Random Access Memory), ist ein wichtiges Bauteil bei Computern. Er ist im Gegensatz zum normalen Speicher deutlich schneller und ist deswegen für die kurzfristige Speicherung von Daten zuständig, die euer Computer für aktive Prozesse benötigt.

Stellt euch euren Hauptspeicher vor wie einen Kühlschrank in einer großen Küche. Wenn ihr Zutaten zum Kochen benötigt, müsst ihr extra zu diesem hinlaufen, Dinge rausholen und zurück zu eurem Arbeitsplatz bringen.

Den RAM könnt ihr euch als einen kleinen Tisch vorstellen, der direkt neben eurer Arbeitsfläche platziert ist und auf dem alle nötigen Zutaten und Utensilien platziert sind, die ihr für das heutige Gericht benötigt. Seid ihr fertig mit dem Kochen, wird der Tisch wieder leer geräumt.

Anstatt jedes Mal zum Kühlschrank (Festplatte oder SSD) laufen zu müssen habt ihr stattdessen einen kleinen Tisch an eurer Seite, also einen Zwischenspeicher (der RAM), auf den ihr schnell zugreifen könnt.

Je größer euer RAM ist, desto mehr Prozesse können gleichzeitig erledigt werden. Genau deswegen ist ein großer RAM-Speicher so wichtig für Multitasking. Hat euer PC zum Beispiel Probleme mehrere Programme gleichzeitig auszuführen oder ruckelt er bei besonders RAM-intensiven Titeln, wie The Last of Us Part Part 1, macht es Sinn diesen aufzurüsten.

Heutige Smartphones sind nichts anderes als kleine Computer, weshalb sie auch RAM benötigen. Dazu kommt, dass unsere Handys sehr viele Prozesse gleichzeitig ausführen und ein größerer Arbeitsspeicher sorgt dafür, dass die Performance stabil und flüssig bleibt.

Ist mehr besser?

Ja, mehr RAM ist generell besser, da dadurch mehr Apps und Programme gleichzeitig ausgeführt werden können. Allerdings wird irgendwann ein Punkt erreicht, an dem mehr RAM keine weiteren Vorteile bietet und einfach Overkill ist.

Gerade bei Handys ist dieser Punkt schnell erreicht, da sowohl Android als auch iOS sehr effiziente Betriebssysteme sind, die den RAM intelligent belegen und bei Bedarf wieder frei machen.

Inaktive Apps werden zwar im Arbeitsspeicher abgelegt, damit sie bei Bedarf schnell wieder gestartet werden können, jedoch arbeiten die mobilen Betriebssysteme dynamisch, um eine flüssige Performance zu gewährleisten. Das sorgt dafür, dass keine App den RAM unnötig belegt.

Problematisch wird es nur mit Handys, die eine besonders niedrige Menge an RAM haben. Heutige Handys sind dafür ausgelegt viele Prozesse gleichzeitig zu erledigen und da kommen Geräte mit weniger als 6 GByte Arbeitsspeicher öfters ins Stocken.

Wie viel RAM sollte mein Handy haben?

Die meisten Android-Handys brauchen etwa 6 bis 8 GByte RAM, um das System selbst und simultan Apps und Spiele flüssig wiederzugeben.

Geräte mit weniger als 6 Gigabyte Arbeitsspeicher sind zwar durchaus funktionsfähig, jedoch muss man, gerade bei mehreren offenen Apps, in Kauf nehmen, dass diese anfangen zu ruckeln oder langsamer reagieren.

Beliebte Android-Smartphones wie das Google Pixel 7 und das Samsung Galaxy S23 verwenden 8 GByte RAM und kommen damit gut zurecht. High-End-Handys wie das Galaxy S23 Ultra oder das Asus ROG Phone 7 haben mit 12 GByte RAM etwas mehr.

Das iPhone 14 Pro Max, also Apples schnellstes Handy, hat »nur« 6 GByte RAM. Dafür sind Apple-Handys besser auf das hauseigene Betriebssystem iOS optimiert, weshalb sie trotz einer geringeren Menge an RAM flüssig laufen und Multitasking gut beherrschen.

Wieviel Sinn macht 24 GByte RAM bei Handys?

Ganz einfach ausgedrückt: 24 GByte RAM bei Handys ist für heutige Anwendungszwecke Overkill und nicht nötig.

So gut wie alle Apps und Spiele werden mit 8 GByte RAM problemlos zurechtkommen. Gaming-Smartphones, wie das Asus ROG Phone 7, gönnen sich mit 12 GByte etwas mehr Spielraum.

Handys mit 16 GByte RAM und nun sogar 24 sind für die meisten Menschen nicht notwendig und die wenigsten werden diesen ausreizen können.

Die Hersteller versprechen mit einer so großen Menge an Arbeitsspeicher einen Leistungszuwachs - in der Realität profitieren die meisten Nutzer kaum oder gar nicht.

Was haltet ihr von Handys mit 24 GByte RAM? Gibt es eurer Meinung nach gute Gründe für eine so große Menge an Arbeitsspeicher oder findet ihr, dass das total überdimensioniert ist? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!