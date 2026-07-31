Xiaomi-Handys sollen noch mehr wie iPhones werden – 9 Features von HyperOS 4 geleakt

Bei Xiaomi führen derzeit alle Wege nach Cupertino.

Profilbild von Jonas Herrmann
Jonas Herrmann
31.07.2026 | 12:15 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
GameStar bei Google bevorzugen

Xiaomi arbeitet derzeit an der nächsten Generation des eigenen Betriebssystems. (Bildquelle: GameStar Tech) Xiaomi arbeitet derzeit an der nächsten Generation des eigenen Betriebssystems. (Bildquelle: GameStar Tech)

Voraussichtlich im August 2026 wird Xiaomi mit HyperOS 4 die nächste Generation des hauseigenen Betriebssystems auf Android-Basis offiziell vorstellen und veröffentlichen.

Ein neuer Leak legt jetzt nahe, dass dabei der Weg der letzten Jahre konsequent weiterverfolgt werden dürfte.

Xiaomi eifert Apple nach

Dass sich Xiaomi zuletzt stark an Apple als Vorbild orientiert hat, ist kein Geheimnis. So wurde etwa die 16er-Generation übersprungen, um parallel zum iPhone 17 auch das Xiaomi 17 auf den Markt bringen zu können.

Zudem baut Xiaomi auch immer stärker auf ein eigenes Ökosystem, bei dem verschiedene Geräte des Herstellers smart miteinander verbunden sind.

Video starten 11:55 Xiaomi 17T im Test: So viel Plastik für 750 Euro? Ich war sehr skeptisch, aber dann hat mich ein Feature vollkommen überzeugt

HyperOS 4 soll die nächste Generation dieses Ökosystems einläuten. Ein bekannter chinesischer Leaker hat nun insgesamt neun Features verraten, die dabei eine zentrale Rolle spielen sollen:

  • Real-time Light-Field Rendering
  • Glass-Style Interface Materials
  • Anpassbare große Ordner
  • Gestapelte Startbildschirm-Widgets
  • Gestapelte Sperrbildschirm-Benachrichtigungen
  • Neue System-Animationen
  • Eine Floating Island für KI-Features
  • KI-basiertes Interface Color Blending
  • KI-Gesichtserkennung

Auffällig ist dabei, dass es nahezu all diese Features derzeit in ähnlicher Form auch bei Apple gibt. Offenbar wird das Design ebenfalls direkt an »Liquid Glass« von Apple inspiriert sein. Generell klingt es so, als würden sich Apple-Nutzer in HyperOS 4 schnell zurechtfinden.

Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsungs Oberklasse mit viel Leistung, starkem Kamerasystem und neuem Privacy Display.
Xiaomi 17
Xiaomi 17
Das Xiaomi 17 bietet gegenüber dem Vorgängermodell zwar einige Verbesserungen, allerdings liegt der Preis auch deutlich höher.
Honor 600 Pro
Honor 600 Pro
Das Honor 600 Pro überzeugt mit viel Leistung, langer Akkulaufzeit, tollem Display und guter Kamera.

Überraschend kommt das, wie oben schon erklärt, eigentlich nicht mehr. Das UI- und UX-Design von Apple ist nicht umsonst beliebt und Xiaomi sucht eindeutig die Nähe dazu und möchte sich vermehrt als »günstige Alternative« zum Original, die aber sogar bessere Hardware bietet, präsentieren.

HyperOS 4: Das nächste große Update soll euer Xiaomi-Handy schneller und schöner machen

Dabei dürfte der heimische Markt eine besonders wichtige Rolle spielen. Apple hat in China nach wie vor große Marktanteile und gilt als Statussymbol. Xiaomi richtet sich also nach den Wünschen vieler chinesischer Kunden, wenn sie ihre Smartphones nach dem iPhone-Vorbild designen. Wie HyperOS 4 dann am Ende wirklich aussieht, dürften wir in den kommenden Wochen erfahren.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Windows 11 im neuen Glanz: Microsoft möchte jahrzehntealte Design-Relikte endlich loswerden

vor 11 Minuten

Windows 11 im neuen Glanz: Microsoft möchte jahrzehntealte Design-Relikte endlich loswerden
Star Wars: Rey wird für ihren eigenen Orden eine goldene Regel der Jedi brechen, die als unumstößlich galt

vor 24 Minuten

Star Wars: Rey wird für ihren eigenen Orden eine goldene Regel der Jedi brechen, die als unumstößlich galt
Dungeons + Dragons bringt sein mit Abstand düsterstes Setting zurück und das wird sowas von ab 18

vor 41 Minuten

Dungeons & Dragons bringt sein mit Abstand düsterstes Setting zurück und das wird sowas von ab 18
Zwei in die Jahre gekommene Apple-Produkte sollen noch in diesem Herbst verbesserte Neuauflagen bekommen

vor einer Stunde

Zwei in die Jahre gekommene Apple-Produkte sollen noch in diesem Herbst verbesserte Neuauflagen bekommen
mehr anzeigen