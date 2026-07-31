Xiaomi-Handys sollen noch mehr wie iPhones werden – 9 Features von HyperOS 4 geleakt

Xiaomi arbeitet derzeit an der nächsten Generation des eigenen Betriebssystems. (Bildquelle: GameStar Tech)

Voraussichtlich im August 2026 wird Xiaomi mit HyperOS 4 die nächste Generation des hauseigenen Betriebssystems auf Android-Basis offiziell vorstellen und veröffentlichen.

Ein neuer Leak legt jetzt nahe, dass dabei der Weg der letzten Jahre konsequent weiterverfolgt werden dürfte.

Xiaomi eifert Apple nach

Dass sich Xiaomi zuletzt stark an Apple als Vorbild orientiert hat, ist kein Geheimnis. So wurde etwa die 16er-Generation übersprungen, um parallel zum iPhone 17 auch das Xiaomi 17 auf den Markt bringen zu können.

Zudem baut Xiaomi auch immer stärker auf ein eigenes Ökosystem, bei dem verschiedene Geräte des Herstellers smart miteinander verbunden sind.

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Autoplay

HyperOS 4 soll die nächste Generation dieses Ökosystems einläuten. Ein bekannter chinesischer Leaker hat nun insgesamt neun Features verraten, die dabei eine zentrale Rolle spielen sollen:

Real-time Light-Field Rendering

Glass-Style Interface Materials

Anpassbare große Ordner

Gestapelte Startbildschirm-Widgets

Gestapelte Sperrbildschirm-Benachrichtigungen

Neue System-Animationen

Eine Floating Island für KI-Features

KI-basiertes Interface Color Blending

KI-Gesichtserkennung

Auffällig ist dabei, dass es nahezu all diese Features derzeit in ähnlicher Form auch bei Apple gibt. Offenbar wird das Design ebenfalls direkt an »Liquid Glass« von Apple inspiriert sein. Generell klingt es so, als würden sich Apple-Nutzer in HyperOS 4 schnell zurechtfinden.

Überraschend kommt das, wie oben schon erklärt, eigentlich nicht mehr. Das UI- und UX-Design von Apple ist nicht umsonst beliebt und Xiaomi sucht eindeutig die Nähe dazu und möchte sich vermehrt als »günstige Alternative« zum Original, die aber sogar bessere Hardware bietet, präsentieren.

HyperOS 4: Das nächste große Update soll euer Xiaomi-Handy schneller und schöner machen

Dabei dürfte der heimische Markt eine besonders wichtige Rolle spielen. Apple hat in China nach wie vor große Marktanteile und gilt als Statussymbol. Xiaomi richtet sich also nach den Wünschen vieler chinesischer Kunden, wenn sie ihre Smartphones nach dem iPhone-Vorbild designen. Wie HyperOS 4 dann am Ende wirklich aussieht, dürften wir in den kommenden Wochen erfahren.