Mini-Uhr am Ringfinger: Casio stellt neuen Smart-Ring vor, der Oura Konkurrenz machen soll

Vergrößert sieht der Smart-Ring aus wie eine reguläre Casio-Uhr. (Bildquelle: Casio)

Der Markt für smarte Gesundheitsringe bekommt einen unerwarteten Neuzugang mit einer großen Prise Retro-Charme. Der japanische Uhrenhersteller Casio bringt mit der CRW-H001M-8 eine Ring-Uhr auf den Markt, die das klassische Uhren-Design mit moderner Smart-Ring-Technologie vereint und damit etablierten Herstellern wie Oura Konkurrenz machen will.

Die mit einem kleinen LCD-Display ausgestattete Ring-Uhr misst unter anderem Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlafqualität sowie die Körpertemperatur und verbindet sich via Bluetooth mit dem Smartphone.

Die Neuheit erscheint zunächst in China für 1.990 Yuan (etwa 255 Euro), ein globaler Launch wurde noch nicht angekündigt.

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Gesundheits-Tracking im Miniaturformat

Obwohl die CRW-H001M-8 mit einer Abmessung von knapp 25 x 20 Millimetern und einem Gewicht von nur 19 Gramm winzig ist, verbirgt sich unter dem klassischen LCD-Zifferblatt viel Technik.

Der Ring misst kontinuierlich die Herzfrequenz und den Blutsauerstoffgehalt (SpO2), überwacht den Schlaf und zeichnet die Körpertemperatur auf. Auch grundlegende Fitness-Daten wie Schritte und verbrannte Kalorien werden erfasst und an die zugehörige App gesendet.

Ein kleiner Vibrationsmotor informiert zudem diskret über eingehende Anrufe, Nachrichten oder Alarme.

Mit einem Werbeflyer bewirbt Casio den Smart-Ring. (Bildquelle: Casio)

Um sicherzustellen, dass die optischen Sensoren an der Innenseite optimal auf der Haut aufliegen, bietet Casio den Smart-Ring direkt in drei verschiedenen Größen (Small, Medium, Large) an. Der Akku des Smart-Moduls liefert dabei Energie für etwa vier bis sechs Tage, während die reine Uhrenbatterie laut Hersteller rund zwei Jahre durchhalten soll.

Vom Spielzeug-Ring zum Oura-Konkurrenten

Die Idee einer Ring-Uhr entstand ursprünglich nicht in einem High-Tech-Labor, sondern als reines Spaßprodukt. In japanischen Gashapon-Automaten (Kapsel-Spielzeuge) konnten Fans winzige Plastik-Nachbildungen von Casio-Klassikern ziehen.

Der Hype war so groß, dass Casio Ende des Jahres 2024 die CRW-001 auf den Markt brachte, eine funktionierende Ring-Uhr, jedoch noch ohne Gesundheits-Sensoren.

Mit der neuen CRW-H001 verbindet der Hersteller nun diesen Retro-Charme mit moderner Gesundheitstechnik.

Das erklärt auch eine kleine Designänderung: Während Casio bei der CRW-001 noch beigelegte Plastik-Abstandshalter zur Größenanpassung nutzte, wurden diese gestrichen, da sie die neuen optischen Sensoren auf der Innenseite blockieren würden.

Start in China – Globaler Rollout wahrscheinlich

Die Casio CRW-H001 startet zunächst auf dem chinesischen Markt. Dort wird die smarte Ring-Uhr für 1.990 Yuan (umgerechnet etwa 250 Euro) angeboten. Ob und wann Casio den Ring in Japan, Europa oder den USA auf den Markt bringen wird, hat das Unternehmen bisher nicht offiziell bestätigt.

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Allerdings gibt es einen handfesten Hinweis auf eine Markterweiterung: Die App AIZO Ring unterstützt nicht nur das in China weitverbreitete HarmonyOS, sondern auch Android und iOS offiziell. Zudem hat Casio die Vorgängeruhr ebenfalls zu Beginn limitiert verkauft und sie danach erst schrittweise global eingeführt.

Jetzt ist eure Meinung gefragt. Würdet ihr solch eine Ring-Uhr tragen, oder ist sie euch vielleicht doch zu klobig? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.