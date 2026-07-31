Zwei in die Jahre gekommene Apple-Produkte sollen noch in diesem Herbst verbesserte Neuauflagen bekommen

Apple soll zwei Produkten schon bald ein Upgrade verpassen. (Bild: Apple)

Laut einem aktuellen Bericht soll Apple noch in diesem Jahr einen größeren Smart-Home-Push vorbereiten und dafür eine Reihe von neuen Produkten auf den Markt bringen.

In diesem Rahmen sollen auch der Apple TV 4K und der HomePod Mini endlich Neuauflagen bekommen.

Mehr Rechenleistung für das Smart Home

Der Bericht stammt vom in der Regel bestens informierten Bloomberg-Insider Mark Gurman, dürfte also mit einiger Sicherheit der Wahrheit entsprechen. Wobei sich Pläne natürlich immer ändern können.

Demnach sollen der 2022 erschienene Apple TV 4K und der sogar schon 2020 auf den Markt gekommene HomePod Mini im Herbst 2026 in überarbeiteter Form zurückkehren. Optisch wird es dabei keinerlei Änderungen geben.

Viel mehr soll das Augenmerk auf einer Leistungsverbesserung liegen. Der Apple TV 4K läuft auf einem »A15 Bionic«-Chip, der etwa auch im iPhone 13 zum Einsatz kam. Beim HomePod Mini kommt ein S5-Chip zum Einsatz, der auch die Apple Watch Series 5 angetrieben hat.

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Autoplay

Beide Prozessoren sind mittlerweile veraltet und bieten vor allem für KI-Features nicht ausreichend Leistung. Neue Chips sollen die ansonsten noch immer hochwertigen Produkte in die Gegenwart transportieren.

KI spielt laut dem Bericht, wenig überraschend, generell eine wichtige Rolle. Rund um Siri AI soll Apple ein ganzes Smart-Home-Ökosystem aufbauen wollen. Zwei neue Produkte, die zwischen Herbst 2026 und Frühjahr 2027 erscheinen sollen, sollen dabei zur zentralen Steuereinheit werden.

Die beiden Smart-Home-Hubs sollen sich in erster Linie dadurch unterscheiden, dass einer an der Wand befestigt werden muss, während der andere einen eigenen Standfuß besitzt. Beide sollen auf Gesichtserkennung setzen, um die Inhalte auf die Person, die gerade davorsteht, zuzuschneiden.

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So könnte etwa der persönliche Kalender der Nutzer automatisch eingeblendet werden. Mit dem Push würde Apple noch mehr auf Konfrontationskurs mit Amazon und Google gehen, die ebenfalls Smart-Home-Lösungen bieten und dabei auch auf KI setzen. Bei Apple ist allerdings zusätzlich davon auszugehen, dass die Einbindung in das gesamte Ökosystem der Firma eine besondere Rolle spielen wird.