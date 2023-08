Xiaomis nächstes Tablet könnte Samsung ernsthafte Konkurrenz machen

Das Xiaomi Pad 6 soll eine größere Max-Variante bekommen. (Bild: Xiaomi)

Mit dem Wachsen der Handys verschwinden kleine Tablets immer mehr vom Markt. Ein Gerät mit einer 7-Zoll-Bildschirmdiagonale zählte einst zu dieser Kategorie, während heute viele Handys nicht weit von dieser Größe entfernt sind.

Das könnte mitunter ein Grund sein, warum immer mehr Hersteller Tablets jenseits von 10 Zoll veröffentlichen. Apples iPad Pros kratzen an der 13 Zoll Marke. Samsung setzt mit seinen Ultra-Tablets einen drauf: Das S9 Ultra hat einen gigantischen 14,6-Zoll-Bildschirm.

Ein Gerücht besagt, dass nun auch Xiaomi ein Stück des Kuchens haben will.

Welche Specs soll das Tablet haben?

Laut dem Weibo-Leaker Digital Chat Station soll Xiaomi an einem Tablet arbeiten, das eine Bildschirmdiagonale von 14 Zoll besitzt. Damit würde es sich als direkter Konkurrent zum Samsung Galaxy Tab S9 Ultra einreihen.

Laut dem Leaker wird das Riesentablet die bestehende Pad-6-Reihe von Xiaomi ergänzen und Xiaomi Pad 6 Max heißen. Aktuell besteht das Line-Up aus dem Xiaomi Pad 6 und dem Xiaomi Pad 6 Pro.

Für ordentlich Leistung soll der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 sorgen. Über die restlichen Specs ist bisher wenig bekannt, jedoch geht Digital Chat Station wenig überraschend davon aus, dass sich das Max-Tablet über dem Pad 6 Pro platzieren wird.

Das heißt, dass das Xiaomi Pad 6 Max mindestens die folgenden Specs oder noch bessere haben:

14 Zoll IPS-Display mit 144 Hz, HDR10 und 550 Nits Helligkeit

Snapdragon 8+ Gen1

Bis zu 12,0 GByte Arbeitsspeicher

Bis zu 512 GByte Speicherkapazität

8.600 mAh-Akku (wahrscheinlich noch größer)

67 Watt Schnellladen

Wird es auch in Deutschland verfügbar sein?

In Deutschland sind sowohl das Xiaomi Pad 5 als auch das Pad 6 verfügbar. Die Pro-Varianten der beiden Tablets sind allerdings nur in China auf dem Markt. Daher ist noch offen, ob es diese mögliche neue Max-Variante zu uns hierzulande schafft, sofern sie überhaupt erscheint.

Sollte das Riesen-Tablet es in den Westen schaffen, könnte es zu einer ernstzunehmenden Alternative zu den Ultra-Tablets von Samsung werden, da diese sehr teuer sind. Zur groben Einordnung: Das Xiaomi Pad 6 kostet 400 Euro und das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 1.340 Euro.

Ein Xiaomi Pad 6 Max könnte sich also irgendwo dazwischen platzieren. Ein höherer Preis als beim Samsung-Tablet ist dagegen unwahrscheinlich.

Habt ihr Interesse an einem Tablet mit einer solchen Größe? Welchen Preis müsste Xiaomi wählen, damit es für euch interessant wird? Oder seid ihr in einem ganz anderen Camp und wünscht euch eher kleinere Tablets, wie das iPad Mini? Wie steht ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!