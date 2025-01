Neues Handy von Xiaomi kostet nur 200 Euro und wird trotzdem 6 Jahre Updates erhalten

Das Xiaomi Redmi Note 14 besitzt für ein Budget-Handy eine ungewöhnlich lange Update-Unterstützung. (Bild: Xiaomi)

Xiaomi hat seine neue Redmi Note 14-Serie vorgestellt. Die Handys stechen durch ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einer langen Update-Unterstützung hervor. Besonders kurios ist das günstigste Modell – es wird länger unterstützt, als die höherpreisigen.

Darum ist das wichtig: Eine lange Update-Unterstützung ist immer mehr Smartphone-Besitzern wichtig. Das stellt sicher, dass ihr euer Handy für viele Jahre sorgenfrei benutzen könnt, weil es noch die wichtigen Sicherheitsupdates erhält. Auch neue Features werden so für viele Jahre gewährleistet. Bisher gibt es nur wenige Budget-Optionen mit einem solchen Support.

Redmi Note 14

Das Redmi Note 14 wird sechs Jahre lang mit Sicherheitsupdates versorgt. (Bild: Xiaomi)

Das günstigste Handy in dieser Serie startet ab 200 Euro und kann trotzdem mit beeindruckenden technischen Daten punkten. Einige Highlights sind:

Hauptkamera: 108 Megapixel, 1/1.67-Zoll-Sensor

108 Megapixel, 1/1.67-Zoll-Sensor Weitere Kameras: 2-MP-Makro, 2-MP-Tiefensensor, 20-MP-Frontkamera

2-MP-Makro, 2-MP-Tiefensensor, 20-MP-Frontkamera Akku: 5.500 mAh, mit 33 Watt Schnellladen

5.500 mAh, mit 33 Watt Schnellladen Prozessor: MediaTek Helio G99-Ultra

MediaTek Helio G99-Ultra Bildschirm: 6,67-Zoll AMOLED mit 2712x1220 Pixeln, 120 Hz und 1.800 Nits

6,67-Zoll AMOLED mit 2712x1220 Pixeln, 120 Hz und 1.800 Nits Schutz: IP54 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass 5

IP54 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass 5 Updates: Sechs Jahre Sicherheitsupdates, Vier Jahre Android-Updates

Von allen Handys dieser Serie wird dieses am längsten mit Updates versorgt. Den größten Kompromiss müsst ihr beim Kamerasystem machen. Die Hauptkamera sollte zwar eine ordentliche Bildqualität abliefern können, aber es gibt weder ein Ultraweitwinkel noch eine Tele-Kamera.

Das Redmi Note 14 ist außerdem nicht 5G-fähig. Dafür müsst ihr zur Variante mit dem 5G-Namenszusatz greifen.

Preise:

6 GB + 128 GB: 200 Euro

8 GB + 128 GB: 230 Euro

8 GB + 256 GB: 250 Euro

Redmi Note 14 5G

Das Redmi Note 14 5G hat mehr Unterschiede als nur die 5G-Kompatibilität. (Bild: Xiaomi)

Obwohl der Name vermuten lässt, dass es sich hierbei schlicht und einfach um dasselbe Handy, aber mit 5G-Kompatibilität handelt, ist dem nicht so. Es gibt tatsächlich große Unterschiede.

Hauptkamera: 108 Megapixel, 1/1.67-Zoll-Sensor

108 Megapixel, 1/1.67-Zoll-Sensor Weitere Kameras: 8-MP-Ultraweitwinkel, 2-MP-Makro, 20-MP-Frontkamera

8-MP-Ultraweitwinkel, 2-MP-Makro, 20-MP-Frontkamera Akku: 5.110 mAh, mit 45 Watt Schnellladen

5.110 mAh, mit 45 Watt Schnellladen Prozessor: MediaTek Dimensity 7025-Ultra

MediaTek Dimensity 7025-Ultra Bildschirm: 6,67-Zoll AMOLED mit 2400x1080 Pixeln, 120 Hz und 2100 Nits

6,67-Zoll AMOLED mit 2400x1080 Pixeln, 120 Hz und 2100 Nits Schutz: IP64 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass 5

IP64 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass 5 Updates: Vier Jahre Sicherheitsupdates, zwei Jahre Android-Updates

Die 5G-Variante besitzt eine Ultraweitwinkel-Kamera, die den 2-MP-Tiefensensor vom günstigeren Modell ersetzt. Der Akku ist zwar etwas kleiner, aber dafür lädt das Handy schneller auf.

Der Bildschirm besitzt überraschenderweise eine etwas geringere Auflösung, kann aber eine höhere maximale Helligkeit erreichen. Das Gehäuse ist besser gegen Staub und Kleinpartikel geschützt – der Schutz gegen Feuchtigkeit ist unverändert. Beim Update-Support gibt es bei diesem Modell die größten Einsparungen.

Preis: 8 GB + 256 GB: 300 Euro

Redmi Note 14 Pro

Die Pro-Handys besitzen eine 200 Megapixel-Hauptkamera. (Bild: Xiaomi)

Mit dem Pro-Modell ohne 5G kommen für 50 Euro einige wichtige Upgrades hinzu. Es gibt unter anderem ein besser ausgestattetes Kamerasystem und besseren Schutz für das Display.

Hauptkamera: 200 Megapixel, 1/1.4-Zoll-Sensor

200 Megapixel, 1/1.4-Zoll-Sensor Weitere Kameras: 8-MP-Ultraweitwinkel, 2-MP-Makro, 32-MP-Frontkamera

8-MP-Ultraweitwinkel, 2-MP-Makro, 32-MP-Frontkamera Akku: 5.500 mAh, mit 45 Watt Schnellladen

5.500 mAh, mit 45 Watt Schnellladen Prozessor: MediaTek Helio G100-Ultra

MediaTek Helio G100-Ultra Bildschirm: 6,67-Zoll AMOLED mit 2400x1080 Pixeln, 120 Hz und 1800 Nits

6,67-Zoll AMOLED mit 2400x1080 Pixeln, 120 Hz und 1800 Nits Schutz: IP64 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass Victus 2

IP64 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass Victus 2 Updates: Vier Jahre Sicherheitsupdates, drei Jahre Android-Updates

Das größte Upgrade gibt es bei der Hauptkamera. Die Frontkamera erhält zwölf Megapixel mehr Auflösung.

Dazu kommt ein deutlich kratz- und sturzsicheres Display mit Corning Gorilla Glass Victus 2. Dasselbe Glas kommt zum Beispiel auch beim Samsung Galaxy S23 Ultra zum Einsatz.

Dieses Handy ist nicht 5G-fähig. Dafür müsst ihr zum nächsthöherem Modell greifen.

Preis: 8 GB + 256 GB: 350 Euro

Redmi Note 14 Pro 5G

Die Rückseite besitzt ein interessantes viergeteiltes Design.(Bild: Xiaomi)

Auch hier gilt wieder, dass es abseits der 5G-Kompatibilität noch mehr wichtige Unterschiede gibt.

Hauptkamera: 200 Megapixel, 1/1.4-Zoll-Sensor

200 Megapixel, 1/1.4-Zoll-Sensor Weitere Kameras: 8-MP-Ultraweitwinkel, 2-MP-Makro, 20-MP-Frontkamera

8-MP-Ultraweitwinkel, 2-MP-Makro, 20-MP-Frontkamera Akku: 5.110 mAh, mit 45 Watt Schnellladen

5.110 mAh, mit 45 Watt Schnellladen Prozessor: MediaTek Dimensity 7300-Ultra

MediaTek Dimensity 7300-Ultra Bildschirm: 6,67-Zoll AMOLED mit 2712x1220 Pixeln, 120 Hz und 3000 Nits

6,67-Zoll AMOLED mit 2712x1220 Pixeln, 120 Hz und 3000 Nits Schutz: IP68 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass Victus 2

IP68 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass Victus 2 Updates: Vier Jahre Sicherheitsupdates, drei Jahre Android-Updates

Mit dem 5G-Modell des Redmi Note 14 Pro gibt es wieder Upgrades, aber auch Downgrades. Das Handy ist IP68-zertifiziert und somit zuverlässig gegen Kleinpartikel und Wasser geschützt. Der Bildschirm kann maximal 3.000 Nits hell werden und besitzt eine höhere Auflösung.

Der Akku ist etwas kleiner und auch die Frontkamera besitzt weniger Auflösung – was aber nicht unbedingt eine schlechtere Bildqualität bedeuten muss.

Preise:

8 GB + 256 GB: 400 Euro

12 GB + 512 GB: 450 Euro

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Das Redmi Note 14 Pro+ 5G besitzt eine Rückseite aus veganem Leder. (Bild: Xiaomi)

Das Handy mit dem längsten Namen in dieser Serie ist auch am besten ausgestattet und dementsprechend auch am teuersten. Trotzdem bietet es den technischen Daten nach zu urteilen ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hauptkamera: 200 Megapixel, 1/1.4-Zoll-Sensor

200 Megapixel, 1/1.4-Zoll-Sensor Weitere Kameras: 8-MP-Ultraweitwinkel, 2-MP-Makro, 20-MP-Frontkamera

8-MP-Ultraweitwinkel, 2-MP-Makro, 20-MP-Frontkamera Akku: 5.110 mAh, mit 120 Watt Schnellladen

5.110 mAh, mit 120 Watt Schnellladen Prozessor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen3

Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 Bildschirm: 6,67-Zoll AMOLED mit 2712x1220 Pixeln, 120 Hz und 3000 Nits

6,67-Zoll AMOLED mit 2712x1220 Pixeln, 120 Hz und 3000 Nits Schutz: IP68 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass Victus 2

IP68 Staub- und Spritzwasserschutz, Corning Gorilla Glass Victus 2 Updates: Vier Jahre Sicherheitsupdates, drei Jahre Android-Updates

Das Plus-Modell der Redmi Note 14-Serie ist das einzige mit 120 Watt-Schnellladen und einem Qualcomm-Snapdragon-Prozessor. Abseits davon gibt es nur wenige Unterschiede zum Redmi Note 14 Pro 5G.

Preise:

8 GB + 256 GB: 500 Euro

12 GB + 512 GB: 530 Euro

KI-Funktionen der Redmi Note 14-Serie

Redmi Note 14 Redmi Note 14 5G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro+ 5G Circle to Search Nein Nein Nein Ja Ja Google Gemini Ja Ja Ja Ja Ja AI Interpreter Nein Nein Nein Nein Ja AI Subtitles Nein Nein Nein Nein Ja AI Film Nein Nein Nein Nein Ja AI Beautify Ja Ja Nein Ja Ja AI Erase Pro Nein Nein Ja Ja Ja Ai Erase Nein Nein Nein Nein Nein AI Sky Ja Ja Nein Nein Nein AI Image Expansion Nein Nein Ja Ja Ja

Was haltet ihr von den neuen Handys von Xiaomi? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!